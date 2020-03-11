台壽推投資保單 四好一多

去年中美貿易戰影響一年多，今年又有疫情影響，面對金融市場瞬息萬變，台灣人壽與國泰投信聯手推出「月月好鑫」投資型保單，連結國泰智能多元收益全委帳戶，提供投資人免煩惱市場震盪的投資標的。

所謂智能多元收益策略，是運用多元投資標的及依市況靈活調整股債配置比例，讓波動度控制在目標範圍內，此帳戶運用資產配置，輔以積極管理投資標的，追求長期穩定收益，兼顧風險管理，讓投資人無需因市場一有風吹草動或短線事件衝擊而過於焦慮，更能安心面對多變的市場。

台灣人壽「月月好鑫」系列商品，最低保險費為新台幣30萬元或1萬美元，連結標的具備「四好一多」的特色，第一「好」為資產類別好分散，投資同時涵蓋多樣性資產類別；第二「好」為股債比例好配置，股債搭配具彈性空間；第三「好」為收費機制好負責，採階梯式收取經理費；第四「好」為每單位撥回金額好穩定，讓投資人明確得知每月能領取的金額，及當淨值達一定水準之上時，有「多」一點額外撥回的機制。

「月月好鑫」系列商品適合偏好穩健成長型投資標的、有退休年金規畫並期待穩定撥回，或尋求投資兼具保障需求一次滿足之客戶。「月月好鑫」台幣商品除投資標的具特色之外，更針對國人重視的癌症、重大疾病保障，在募集期過後及新契約承保後特別開放客戶可附加附約，同時兼顧投資及重疾癌症的保障。

「月月好鑫」系列商品於今（11）日正式開放申購，市場多變，選擇智能多元收益投資策略，提高勝率、好事多一點。