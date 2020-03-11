中信日本子行 服務獲肯定

中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）拓展海外市場有成，旗下子行日本東京之星銀行（簡稱「東京之星」）自2014年加入中國信託銀行後屢創佳績，日前於《日本經濟新聞社》旗下報刊「日經Veritas」最新公布的金融機構客戶滿意度調查拿下第二名，超越日本多家大型金融機構。

「日經Veritas」每年透過網路，針對日本逾百家本土銀行進行客戶滿意度調查，分為待客及便利性、產品及資產規劃能力、信賴感、及未來使用意願等四大構面。

東京之星過去幾年的客戶滿意度皆在20名外，2017年首度入榜獲第六名，2019年結果於上（2）月16日出爐，本次東京之星排名大躍進，除整體客戶滿意度提升至第二名，在產品及資產規劃能力的構面更取得排名第一，顯示東京之星個人金融服務以「成為客戶最信賴的理財顧問」（Trusted Advisor）作為核心價值、並於過去三年導入理財諮詢解決方案（Advisory Solution）的策略已顯現成效。

自東京之星加入、成為中國信託銀行子行後，母行個人金融經營團隊分享財富管理經驗，協助轉型。東京之星自2017年導入理財諮詢解決方案後，設立小型分行提供民眾更便利的金融服務，同時積極舉辦理財講座、提供退休理財諮詢服務，運用以客戶需求為導向設計的五種財務模擬試算工具，協助客戶進行金流、投資及貸款試算，並搭配專家團隊提供全方位諮詢與資產規劃服務，深獲客戶好評。

因應網路金融的趨勢，2019年5月起東京之星推出視訊線上理財諮詢的「空中理專服務」，大幅提升便利性。面對高齡化社會退休生活最擔心的資金問題，東京之星則提供逆向型房貸產品，藉由抵押自用住宅活化客戶金流，免除退休後生活資金不足的憂慮，截至2020年1月此貸款餘額已達1,252億日圓，為日本市占第一。

除經營當地客戶外，東京之星銀行亦提供房貸服務，給非居住者身分、但在日本有購置房產需求的台灣客戶，並由中文服務人員協助客戶了解相關規範及所需準備文件，提升客戶申貸的便利性。

東京之星將持續朝「成為客戶最信賴的理財顧問」的目標努力，提供全方位金融服務，陪伴客戶成長。