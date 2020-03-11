開放資料 客戶應有反悔權

台灣金融研訓院發表報告指出，我國發展開放銀行，對於消費者同意開放其銀行資料的方式，應有更明確的規定。建議參考歐盟作法，把消費者每次同意的效期定為三個月；當消費者反悔，第三方服務提供者已經蒐集的資料，應全部刪除。

金融研訓院指出，資料權最早源自歐盟的法令規範，認為客戶對於自身的資料擁有權利，甚至對於授權使用的對象也必須每90天取得客戶的同意，才得以繼續使用。

台灣若要發展開放銀行制度，對於消費者同意開放其銀行資料的方式，應有更明確的規定。

例如，第三方服務機構取得消費者同意的效期有多久？效期過了之後，已取得之資料應如何處理？甚至這些資料應該用於哪些範疇？

這些重要議題應在未來資料保護相關法令明確界定，才能有助於銀行與第三方業者之間資料的流通使用。

研訓院建議，我國可參考歐盟GDPR（一般資料保護規範）作法，把消費者每次同意的效期定為三個月，屆時需再經消費者同意才能展延，每次徵求消費者同意開放資料的範圍、期限與最終處置，都應說明清楚。

為確保第三方服務提供者獲取這些資料後，都用於原先設定的用途，最好有「同意編碼（consent codification）」的設計， 也就是說，依消費者同意的內容用途編碼，並加註到這些資料上，以利日後追蹤。

根據GDPR第7條規定，消費者必須有改變主意的機會，並可撤銷之前同意的授權。但之前已經授權釋出給第三方服務公司的資料怎麼辦？

消費者應可依據GDPR第17條被遺忘權規定，一旦撤銷其許可，之前開放的資料都應被刪除。