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美股早盤大漲800點 因各國紛推財政方案應對肺炎疫情

銀行可推廣壽險卻不能促銷 保險局恐難自圓其說

經濟日報 / 記者葉憶如/台北即時報導

新冠肺炎疫情全球延燒，台灣星展銀行今日宣布與安達產險聯手，提供信用卡友與財富管理客戶為期45天的法定傳染疾病慰問金保障，一旦染病最高送2.2萬元，但之前我國壽險業要多給新保戶與醫事人員一旦染病慰問金4.5~5萬元，或是取消醫療險的等待期，保險局卻說是「真關懷假促銷」不准許，還強制要求下架！

銀行局說刷卡送保單算推廣活動，只要給予贈品成本價值在500元以內，就不算吸收存款，所以可以。銀行局允許銀行業推廣，保險局卻不准業者「促銷」，同樣是在新冠肺炎爆發的特殊時期，同樣是金融機構，卻在監理上不同調，一個允許一個不准，保險局很難自圓其說，推廣與促銷的界線在哪？恐怕需要更明確的界定，否則難免有不公平之嫌。

而且針對新冠疫情延燒，在香港不僅民眾一旦確診新冠肺炎或遭強制隔離，包括AIA、保誠人壽、宏利人壽多家保險公司推出可提供「額外住院或是額外現金保障」，在指定期間內投保的「新」保單，亦無需30天等待期就可獲得理賠保障，但是這些台灣過去通通都不可以！

理由是金管會認為此有不當競爭、傷害市場穩定秩序之嫌，是假借關懷名義，行業務競爭。但香港行台灣不行，難道香港金融監理單位與業者就不怕破壞市場秩序與穩定嗎？今天保險局終於鬆口願意讓舊類型商品免等待期。

值此傳染性疫情正盛之際，人心惶惶，保險具有穩定人心的力量，業者若願意自承責任，給予保戶更多創新的關懷與額外保障措施，對社會及產業發展也不啻是好事，尤其政府也希望提升國人的保障，希望主管機關在展現維護秩序的同時，也應該給予壽險業者「推廣」保障型商品之生路，不要太快阻扼了他們願意創新的誠意之舉。

保險 壽險業 金管會 新冠肺炎

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