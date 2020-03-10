永豐新世代徵才 儲備幹部百萬年薪

邀集新世代青年打造未來金融，永豐銀行即日起招募儲備幹部與金融創新二大類策略人才，總人數逾80人、創歷年新高；永豐銀行表示，為了加速培養接班梯隊，配合企業未來布局策略，儲備幹部（MA）將專攻產品創新及平台服務，培訓期間薪資達6萬元以上，加計年終獎金後上看年薪百萬元，金融創新儲備人才（MVP）則以產品規劃及行銷為主；另外，加上其他各類人才職缺需求，今（2020）年預計共招募800人，歡迎應屆畢業新鮮人一同前進未來舞台。

永豐銀行指出，今年預計招募儲備幹部35名、金融創新儲備人才50名，一共85名，人數較去（2019）年增加70% ；前者為碩士以上畢業、應屆生或具2年內工作經驗、TOEIC達750分，後者為學士以上畢業、應屆生或2年內工作資歷、TOEIC具600分，均不限科系、符合資格皆可參與徵選；職缺則涵蓋法人、零售與數位金融等7大領域 ，錄取後依選填志願分發，提供專屬培訓課程、基礎共同訓練與單位輪調實習，也規劃簡報技巧與專案規劃等多元課程，實踐企業接班人自主養成計畫。

永豐銀行表示，近年積極以數位創新、產品創新、未來分行與人才自主培育等多元策略，發展未來金融服務，包括推動數位帳戶「大戶DAWHO」理財平台，同時攜手成功大學打造首家未來校園分行，以及與成大共同將金融數據結合AI（人工智慧）以開發精準行銷、徵審與信貸評分模型等計畫；此外，去（2019）年也加入「政大國際產學聯盟」 協同培養未來金融生力軍，持續打造新世代金融服務。相關資訊可連結永豐銀行官方網站或招募網頁查詢。