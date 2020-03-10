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星展銀送財管客戶新冠肺炎險 銀行局：500元以內允許

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

新冠肺炎疫情全球延燒，台灣星展銀行與安達產險聯手，提供信用卡友與理財客戶為期45天的法定傳染疾病慰問金保障，但之前我國壽險業要送新保戶慰問金，金管會說是「真關懷假促銷」卻不准，但銀行業卻可以攬客。銀行局副局長莊琇媛今（10）日表示，送保單算推廣活動，「現行銀行法規只要給予贈品價值在500元以內，就不算吸收存款」所以允許。

針對新冠肺炎，星展銀行（台灣）10日宣布提供財管、私人銀行及信用卡客戶，為期45天的法定傳染疾病慰問金保障，但因為有贈送期限有攬客促銷之嫌。

由於先前壽險公司祭出健康險投保限期免等待期及額外慰問金，被保險局視為假關懷、真促銷，要求立即下架，要以新保單方式進行。星展銀的作法也被保險業者認為，銀行、保險監理不同調。

莊琇媛今日解釋，星展銀（台灣）此次與安達產物合作，屬於法規中「銀行為維護客戶關係、業務推展或企業形象，得用贈品做推廣活動，只是價值以不得超過500元為限」。信用卡戶方面，是屬於團險，是安達產險提供的信用卡綜合保險，要保人是星展銀（台灣），被保險人是信用卡客戶，而財富管理客戶則屬於個人險的範圍，由於理賠上限只有45天，而且保額最高只有2.2萬元，銀行實際支付給每人的成本，沒那麼高，「可以確定每個客戶不會超過500元」，因此符合銀行局給予銀行推廣的空間，不算是為吸收存款的不當促銷行為。

至於保險局則表示，由於星展銀都有支付保費，安達產都有收到保費，符合保險對價行為，在財管客戶部分，算是個人險保單，要保人與被保險人都是財管客戶，安達產是以「個人法定傳染病補償健康保險」出單，就是保障45天的健康險。

保險 信用卡 星展銀行

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