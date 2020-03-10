染新冠肺炎保險公司給慰問金 保險局：不能當促銷

因應新冠肺炎疫情，多家保險公司與金融機構推出罹患新冠肺炎就給慰問金，甚至有保險公司與銀行合作。金管會保險局今強調：「慰問金只能當作關懷保戶，但不能當做促銷手法。」

針對這次疫情，多家保險公司推出慰問金，也有銀行與保險公司合作給慰問金，甚至有保險公司打出「6月前投保，罹患新冠肺炎就給慰問金」。金管會保險局今表示，慰問金如果是針對既有保戶作為關懷保戶的方式，保險局尊重各公司作法，但如果慰問金是作為招攬或促銷的手法就不可以。

但星展銀行今公布，與安達產險合作，3月11日起至4月15日止，年齡介於20歲至75歲的星展銀行理財客戶，只要到各分行申請，即可獲得45天的保障，若不慎感染包含新冠肺炎在內的法定傳染病，即可申請2萬2000元的慰問金；星展銀行信用卡友，不限年齡、無須登錄，卡友只要3月11日至4月15日間，不限金額、任刷一筆消費，同樣有45天保障，若染法定傳染病可有1萬2000元慰問金。

星展銀行此舉是否已牽涉到不當促銷？銀行局表示，星展此案不屬於不當促銷，依照規定銀行為維護客戶關係或業務推展，推廣活動贈品價值不能超過500元，這次星展因應疫情與安達合作推出新保單，保障期間只有四十五天，等於是幫客戶付保費，每一個客戶付出保費不超過500元，星展銀行這次推出的服務類似給客戶的贈品，贈品是保單，目前架構未違法相關規定。

保險局官員也表示，安達產險這張保單屬於備查制，雖還未收到安達這張保單，但目前了解，這張保單是「個人法定傳染病補償健康保險」，星展銀幫客戶繳保費，染上法定傳染病後，慰問金是由保險公司理賠，且保障期僅有45天，「類似防癌險的初次罹癌保險金。」保單架構目前看起來也沒有問題。