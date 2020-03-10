金管會：兩原因導致國銀對中小企業放款減少90億元

1月本國銀行對中小企業放款罕見減少89.53億元，主要是公股銀行衰退最多，金管會向銀行了解後有兩大原因，包括去年底短期周轉金借款量大、基期較高，以及1月因逢春節資金需求小，企業為節省利息支出提前還款。

金管會今（10）日公布國銀辦理中小企業放款最新情況，金管會銀行局副局長莊琇媛表示，到今年1月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達6兆8889億元，較上月底減少89.53億元。

放款餘額增加金額最多的前三大銀行，依序是中信銀增加90.39億元、永豐銀增加81.08億元、合庫增加63.55億元。

莊琇媛表示，1月底止，放款金額減少最多的是公股銀行，減少金額最多的前三大銀行，包括華銀、一銀及兆豐銀。

根據金管會向這幾家公股銀行了解，放款減少的原因，包括第一，去年底資金需求殷切，短期周轉金借款量大、基期高。第二，1月因逢春節資金需求小，企業為節省利息支出，提前還款。

金管會資料顯示，最近幾年，1月國銀對中小企業放款金額因季節性因素，多會比前一年底減少，但今年減少的89.53億元，明顯較多。

此外，今年1月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為62.31%，占民營企業放款餘額比率為65.04%，分別較上月底的比率減少0.56個百分點及0.57個百分點。

1月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.37%，較上月底增加0.03個百分點。莊琇媛表示，逾放比率增加的因素可能很多，後續須再觀察。

金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。