金管會翻案！新冠肺炎買險免30天等待期又可上架

新冠肺炎疫情擴散，保險業者陸續推出額外慰問金等關懷保戶措施，上周更有業者更推出免30天等待期的醫療險商品，被金管會保險局痛斥「假關懷真促銷」要求下架，但今（10）日保險局卻「翻案」，表示在壽險公會說項下，未來若只是取消或縮短等待期，備查即可不用核准送審，「業者可以重新上架」。

針對新冠疫情延燒，在香港不僅民眾一旦確診新冠肺炎或遭強制隔離，包括AIA、保誠人壽、多家保險公司推出可提供「額外住院或是額外現金保障」，在指定期間內投保的「新」保單，亦無需30天等待期就可獲得理賠保障，新加坡星展銀行早在上月就已為客戶，向保險公司買新冠肺炎特定企業險，給付日額住院理賠。但是這些台灣通通都不可以！金管會通通說NO！

理由是金管會認為此有不當競爭、傷害市場穩定秩序之嫌，是假借關懷名義，行業務競爭。金管會認為，確診新冠肺炎，一律免等待期，立即給付，有「促銷」的嫌疑，且該措施已超出原保單設計，要求業者若要針對單一疾病免等待期，商品必須重新送審。

不過壽險公會向保險局請願，表示市場上若已有銷售同類型保險商品，僅縮短或取消法定傳統病的等待期間，應該不屬於新型態人身保險商品，而且此次新冠肺炎屬法定傳染病，應無帶病投保疑慮，建議得免採核准方式送審，以加速保險業者商品開發時效，獲保險局同意。只要備查就好（即銷售後15天內送件給保險局即可）

金管會表示，等待期間之設計是為加強對健康保險之風險控管，避免帶病投保，被保險人於醫療保險契約生效後之特定天數內（一般為30天）發生疾病，保險公司對該疾病不負保險給付責任。現在考量法定傳染病應無帶病投保之疑慮，等待期間應可考慮縮短或取消，為快速滿足消費者、政府機關及醫療、防疫機構因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情之醫療保障需求，因此同意上開認定標準之修正。

另外保險局強調，為兼顧保戶合理期待，各保險公司設計有等待期間之醫療保險商品，應於各式銷售文件及保單條款明顯處，顯著標示疾病等待期間相關約定，並於招攬時向保戶充分說明，以杜爭議。