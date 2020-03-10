聽新聞
test
0:00 / 0:00
染新冠肺炎醫療險取消等待期 保險局：須在保單內註明
因應新冠肺炎疫情，多家保險公司針對醫療險推出法定傳染病取消或縮短等待期。保險局今宣布，為避免後續出現爭議，即日起保險公司必須在保單內註明，不得以宣傳銷售手法來做。
部分保險公司也推出醫療險取消或縮短法定傳染病等待期，保險局今指出，之前發現有些保險公司不採修改保單條款或新增條款等，而是銷售時跟保戶說，在一定期間內投保者可以取消或縮短法定傳染病等待期等「短期融通」方式，類似促銷手法來處理，會造成市場混亂，消費者也搞不清楚，因為沒有在保單條款裡以批註或新增條款等方式註明，後續會產生很多爭議。
為避免後續發生爭議，保險局今宣布，從即日起既有的醫療險保單，必須採批註或新增條款等方式，縮短或取消法定傳染病等待期；新保單則放寬，如果是市面上既有的人身保險商品，要縮短或取消法定傳染病等待期，可採備查制，不需事先送審。
保險局說明，法定傳染病沒有病投保的疑慮，各保險公司設計有等待期間的醫療保險商品，應於各式銷售文件及保單條款明顯處，顯著標示疾病等待期間相關約定，並於招攬時向保戶充分說明。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言