口罩實名制2.0將上線 金管會：三種付款皆免手續費

中央流行疫情指揮中心10日宣布，「口罩實名制2.0」12日正式上路，可採ATM、網銀與信用卡付款三種付款方施。金管會銀行局今表示，財金中心、聯卡與各銀行要在3月19日前完成系統測試，網銀與ATM跨行轉帳皆依照現行標準，每日500元以下轉帳免手續費。

銀行局副局長莊琇媛表示，「口罩實名制2.0」12號開始開放線上預購，如果預購成功，民眾3月19日會收到繳費通知，屆時財會開始繳費，民眾可以使用ATM、網銀或信用卡。

針對19日開始會湧進大量金流，銀行局表示，ATM與網銀牽涉到跨行轉帳，會由財金公司負責，目前網銀或ATM轉帳可承受的交易量很大，但仍然要擴大流量，將進行量能測試，銀行端因為牽涉到錢匯來匯去，財金公司也有提醒所有銀行加強流量監控，確認是否有流量不夠或不順的地方。

信用卡部分，則牽涉到財金的系統或聯卡中心，財金公司已協調聯卡中心，必須擴充信用卡交易授權能量進行測試，將在19日之前測試完成。

莊琇媛表示，目前了解是所有銀行信用卡都可以適用，牽涉到跨行轉帳部分，依照現行規定，不管是ATM或網銀，500元以內每天一次不用手續費，民眾可以放心。