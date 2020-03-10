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每人賺300萬元！債券ETF總獲利達1,441億元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
避險買盤激增推升債券ETF大漲，圖為9日上櫃債券ETF強漲。券商軟體
避險買盤激增推升債券ETF大漲，圖為9日上櫃債券ETF強漲。券商軟體

美債驚傳熔斷，但累積今年全球債市仍累積可觀漲幅。櫃買中心最新統計，櫃買市場掛牌近百檔債券ETF，今年平均報酬率達11.1%，且漲幅最大的美債相關ETF，平均表現更達29%；若以該99檔ETF市值約1.29兆推算，則投資人從債券ETF獲利1,441億元，平均每人賺313萬元。

櫃買中心統計到3月9日為止，99檔上櫃債券ETF，依主要類型觀察，美債因美國公債漲勢最猛，十檔美債ETF平均報酬率29.2%最佳，其次是20檔全球公司債平均報酬率10.6%。而該99檔總市值約1.29兆元，獲利總額1,441億元；投資債券ETF約4.6萬人，平均每人賺313萬元。

櫃買中心指出，近期股市因為新冠肺炎大幅震盪，債券有良好避險功能，本波債券ETF也隨勢上漲。

櫃買中心並舉例，投資人若於今年初，投資台股加權指數和上櫃債券ETF各半，同期台股指數報酬率雖為負8.5%，不過股債各半下，整體報酬率有1.3%，可見投資組合適度配置債券ETF，可兼顧降低波動和穩健理財。

針對債券因漲幅太大出現「熔斷」，外媒推測可能為股市大跌，有保證金壓力的資金率先賣債，對此債券ETF部門主管分析，債市乖離偏大，幾天內可能再跌，不過預期美債殖利率彈到1%關口應有壓，換算長天期美國公債約跌4%，投資級債2%，投資人可透過分批進場分散風險。

ETF 債券 櫃買中心

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