滙豐中華投信：波動市場下 多元資產有助駕馭風險

隨著全球央行繼續維持寬鬆態度，各國政府預料也將推出刺激政策，皆成為利好風險性資產的重要元素。回顧2002年SARS疫情爆發時，由於零售成長大幅下降、旅遊業受到嚴重打擊，中國GDP成長率跌至第2季度的0.9％，但隨後在2003年下半年大幅反彈，中國全年成長率更達到10％，法人認為當時市場反應過度悲觀，疫情帶給經濟的負面影響預期只會維持短暫時間。

滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲認為，儘管在SARS爆發時因不明朗因素較高而有所波動，但隨著消息慢慢被市場消化以及疫情開始受到控制，亞太地區資產類別仍帶給投資人不錯的回報，當時的亞債市場回報率介於10~13%之間，反應在波動市況下，亞洲資產仍維持不錯的投資價值。

曾淼玲表示，目前全球低利率環境對於亞債後市是有利的，雖然去年全球負利率資產規模已由高峰略減，但是全球負利率資產規模仍然龐大，佔全球投資級別債務的四分之一，突顯亞洲債券的收益優勢。因此，曾淼玲建議，想要佈局於債市的投資人，仍可以亞債為配置的選擇。

滙豐中華投信表示，全球央行利率持續下降，投資人渴望追求收益，促使資金大舉流入新興市場債券；今年至2月20日為止，新興市場債券的資金流入已飆升至108億美元。

從風險報酬的角度來看，亞洲債券與其他資產類別相關性相對較低，應從全球新興市場中脫穎而出。整體而言，亞洲高收益債券的技術因素非常強勁，殖利率達到6.99%，高於美國市場的5.85%、歐洲市場的3.07%以及新興市場的6.36%。

滙豐中華投信認為，現階段全球經濟活動受阻應屬於暫時性質，接下來的政策支持將可發揮緩衝作用。但投資人必須為資產組合建立韌性，以防範全球經濟可能出現更顯著和持久放緩的情況。

而在殖利率偏低甚至為負利率的環境下，意味著採取謹慎配置方針可能成本較高，「明智地分散投資」日益重要，當中包括吸納多元固定收益資產。