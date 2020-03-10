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指定藥妝、九大網購平台 刷華南卡最高享回饋12.6%

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導

為響應全民防疫，華南銀行推出限時限量藥妝好康，即日起至3月底止，於全台屈臣氏、康是美等指定藥妝賣場，刷華南卡單筆消費滿888元，登錄享100元刷卡金回饋（限量2,600名，每卡戶各通路限回饋一次），換算回饋率高達近11.3%，若再搭配華南特定信用卡原有回饋（如享利樂活COMBO卡新戶），回饋率更可高達12.6%！

宅在家使用網路採買相關用品也是另一選擇，3月底前至九大購物網站（PChome線上購物／商店街、MOMO購物、YAHOO購物中心／超級商城／拍賣、蝦皮購物、淘寶網、森森購物／東森購物等）刷華南卡滿額分期登錄，另享最高1,250元刷卡金，並加碼於9日至11日 Yahoo奇摩購物中心16周年慶期間，消費滿10,000元回饋1,100元。

8日至16日於PChome線上購物消費滿12,000元回饋1,500元，回饋率高達12.5％！若非以上指定網站也沒關係，使用華南i網購生活卡，所有網購通路享2.5%現金回饋，指定卡別新戶首年加碼更達5%回饋（每期回饋上限300元）。

刷卡 網購 華南銀行

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