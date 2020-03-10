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群益證董事長獎勵生育 2020年群益寶寶獲生育禮金

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券董事長王濬智（右二）頒贈生育禮金及育嬰用品，三名獲獎員工出席領獎。 圖／群益金鼎證券
群益金鼎證券董事長王濬智（右二）頒贈生育禮金及育嬰用品，三名獲獎員工出席領獎。 圖／群益金鼎證券

台灣正面臨人口結構出現嚴重警訊，迎接人口負成長，邁向高齡少子趨勢，向來注重員工福祉與企業永續經營的群益金鼎證券，董事長王濬智積極鼓勵員工生育，今年已連續第四年祭出「每年首位出生的群益員工子女，可獲得生育賀禮」的獎勵，今年更加碼由原一位增至三位。獲獎的員工管理部周敏惠領了大紅包，開心表示「很驚喜！感謝公司提供生育獎勵減輕生兒育女的經濟壓力」。

本次首位獲獎的新生兒母親，是任職管理部人力資源室的周敏惠，距離上胎竟已隔12年，她笑道「沒想到大寶與小寶是同個生肖」，對於本次能夠獲得生育補助喜出望外，直說「很驚喜！感謝公司提供生育獎勵減輕生兒育女的經濟壓力」。

此外，她也分享生產過程的趣事，「本次陣痛期間簡直是痛與餓的拉鋸戰，但寶寶遲遲不退房，直到參加爬樓梯登高賽，爬完5樓上下12趟後，被下令催生才立馬生出來，整個措手不及無痛分娩」，該單位2020年至今已有兩位新生兒，讓管理部今年生氣勃勃。

第二、三名分別為經紀部蕭心瑜及資訊部廖登明，兩位開心之餘，更感謝董事長王濬智對員工總是照顧有加，公司的福利措施，讓群益的員工都能安心工作，感受到滿滿的幸福感。

群益金鼎證券董事長王濬智表示，本次由原本的一位增至三位，讓今年大家處於疫情低氣壓的氣氛中，得以散播滿滿幸福感，同時希望同仁能夠在生育率下降的浪潮中，仍能積極培育下一代。

群益盡全力提供家庭友善的工作環境，希望所有員工都能感受到群益金融集團的核心信念「Capital Care」—群益關心您，更期許集團員工也能同樣關心客戶與企業夥伴的感受，並將觸角延伸到社會每個角落，提供無微不至的關懷和服務，希望所有員工都能樂在工作，樂在生活。

群益 生育補助 新生兒

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