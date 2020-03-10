新安產攻防癌險 初次罹癌一次給付

新安東京海上產險今天(10)日表示，推出「真心防癌健康保險」，針對0~60歲民眾，提供低保費、高保障的健康險商品，若保戶初次罹癌時（含惡性腫瘤與特定器官原位癌），即可一次單筆獲得保險金的理賠，讓保戶優先有筆醫療費用預備金，減輕龐大的醫療負擔，貼心守護保戶安心養病。

為緩解全民健保財務問題，健保擬重大改革，包含藥品部分負擔從新台幣200元吃到飽改定率制、增收檢驗檢查及癌藥部分負擔，尤其昂貴的癌症新藥將不再由健保全額買單；為守護保戶健康並獲得最適宜的治療。

新安東京海上產險副總呂文泉表示，癌症長年盤據國人十大死因榜首，癌症鐘年年快轉，平均不到五分鐘就有一人罹癌，令人不得不提早因應做準備。

為提供完備貼心的癌症照顧，新安東京海上產險的真心防癌癌症健康保險，提供雙重防護，將惡性腫瘤與特定器官原位癌都納入保障範圍中，若初次罹癌將給付25~30萬元的初次罹患癌症保險金，採單筆理賠支付。

此舉等同優先提供保戶一筆醫療費用預備金，迅速解決保戶經濟上的負擔，且該保單還貼心提供癌症住院醫療保險金與癌症出院後療養保險金給付，不僅可彌補住院病房差額，也可補償保戶住院期間的薪資損失，可安心接受癌症治療。

根據衛生福利部統計，國人自25歲開始癌症發生率即緩步提升；逾40歲以後，罹癌發生更隨年齡逐年陡升，若以身為家庭經濟支柱的40歲民眾為例，投保新安東京海上產險真心防癌癌症健康保險，首年保費為2,839元，續年保費為3,786元。

若不幸初次罹患癌症時，除了可單筆領取25萬元之初次罹患癌症保險金外，還提供最高60天的癌症住院醫療保險金，及癌症出院後療養保險金，等於住院一天可領3,000元保險金，讓保戶緩解財務壓力後，好好面對後續的治療，若不幸因癌症而身故，家人還可領50萬元的癌症身故保險金，緩減家庭經濟負擔。