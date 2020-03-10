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疫情紓困 渣打個人信貸信用卡展延三至六個月

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

為因應新冠肺炎疫情衝擊，渣打銀行今（10）日公布疫情期間的彈性紓困方案，即日起至7月底，受本波疫情衝擊的中小企業與個人客戶可申請應繳款項免計息展延與貸款寬限等相關措施，協助有需求的客戶減緩短期資金壓力，攜手度過關鍵時刻。

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，在新冠肺炎疫情爆發的關鍵時期，渣打銀行規畫提出彈性紓困方案，範圍擴及中小企業與個人客戶的貸款與信用卡款項等，這不僅是響應政府政策呼籲，更是以客戶需求為優先，在市場波動的時期，與客戶站在同一陣線，共體時艱。

若客戶受新冠肺炎疫情影響工作收入，導致還款困難，可透過渣打銀行分行或客服中心等方式申請並提供相關證明文件，審核通過後即可適用相關彈性調整措施 。受疫情影響收入的渣打銀行信用卡持卡人，得申請緩繳帳單應付帳款最長三個月，緩繳期間不計違約金及循環利息。

個人信貸與房貸客戶，可申請展延本金三至六個月；若因特殊狀況需同時要求展延本金及利息，也可申請最長展延三個月，展延期間同樣免收違約金及遲延利息。

此外，受新冠肺炎疫情衝擊之交通運輸、觀光旅遊、旅宿餐飲及其周邊產業，或其他受到疫情影響的中小企業，渣打銀行也提供貸款寬限期方案，可申請企業信貸或企業房屋貸款的本金展延償還，展延期間為三至六個月，展延期間皆免收違約金及遲延利息，而原訂貸款年限也配合寬限期同步延長。

渣打銀行 疫情 肺炎

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