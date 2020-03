元大S&P原油正2開放申購！跌勢恐擴大

中國信託金控積極投入金融科技發展,子公司中國信託商業銀行發展ATM刷臉提款、智能客服小C,另家子公司台灣人壽也推出「eClaim理賠區塊鏈」,持續應用AI技術優化服務,廣受民眾好評與國際肯定,近日榮獲全球著名科技諮詢與研究調查機構IDC(International Data Corporation,國際數據資訊)「亞太20大最佳銀行」(The 20 Best Banks in Asia/Pacific)及「亞太20大最佳保險公司」(The 20 Best Insurers in Asia/Pacific)雙料獎項。

2020-03-10 00:07