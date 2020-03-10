元大S&P原油正2開放申購！跌勢恐擴大
油價重挫反彈，9日成交破百萬張的元大S&P原油正2（00672L）經緊急暫停申購一天，今（10）元大投信開盤前公告，該ETF暫停申購已重新開放，有造市、交易需求投資人均可提出申請，但投信也保留視情況受理申購彈性，並呼籲投資人留意溢價仍大。
國際油價從昨晚緩步反彈，今早期貨盤持續上漲，加上元大S&P原油正2開盤續跌，溢價從昨日收盤的160%多，下滑到100%內，目前九點40分約60%；預料造市商若申購成功向市場釋出籌碼，溢價會收斂更快，但跌幅也可能擴大，應留意震盪加劇。
元大S&P原油正2早盤跌幅擴大，最大超過三成，總量也迅速破45萬張，最低探5元整數關口，淨值在3.1元；同為石油類的元大S&P石油由於溢價較小，大漲6%到11元，目前溢價14%；昨收盤溢價近70%的街口布蘭特油正2，亦因油價上漲、市價下跌，溢價大減到32%。
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