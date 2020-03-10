快訊

戴口罩可能挨揍！「義」情失控 台僑出門仍不敢戴

防疫不出門離櫃率創新高 銀行臨櫃剩下八趴

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
防疫不出門，銀行發現離櫃率持續創新高。圖／遠東銀行提供
防疫不出門，銀行發現離櫃率持續創新高。圖／遠東銀行提供

各國新冠病毒疾病延燒，不想出門又必須處理金融交易，推動行動銀行App使用率的大幅提升。遠東商銀針對數位客群進行大數據分析，遠銀App使用率成長40%，Bankee App使用率則提升七倍。

遠銀表示，離櫃率自2017年1月起從84.3%一路衝上91.6%，每100筆交易僅有八人透過臨櫃完成。 其中，使用頻率最高的金融服務類型，包含轉帳（含app轉帳、QR CODE、包紅包禮金）、基金交易、外幣換匯等，因具24小時不受時空限制，解決了平日忙碌、不受營業時間限制、無現金化安全便捷避免接觸傳染等痛點。

數據顯示，客戶偏愛行動化服務，每月使用頻率與平均登入次數逐年活躍，現今遠銀App登入數高於網銀登入數3.4倍。客戶樣貌女性55%，多於男性45%；年齡分布六成為20至39歲的XY世代、50歲以上客戶亦占一成五，70以上的樂齡族也不在少數。

另外，遠銀也發現數位金融交易時間：日間高峰期為10時至14時，顯示即使在銀行營業時間客戶也不想跑銀行，更有趣的是，半夜22時至6時交易筆數占了二成五，滑金融確實帶給客戶「bank in your hand, anytime, anywhere」的良好體驗。

遠東商銀數位金融事業群副總經理戴松志表示，遠銀發現樂齡族也投入數位金融服務、午夜時段活躍度大幅成長，加上新冠病毒疫情的推波助瀾，離櫃率持續攀高峰，新冠病毒抗疫期間，民眾開始思考並調整了金融交易模式，疫情衝擊檢驗銀行的數位力，也驗證銀行流暢數位化服務，是數位金融成長的重要關鍵。

遠銀 數位金融 APP

延伸閱讀

陝西科技防疫 復工登記逾250萬人

防疫期跨海大辦活動 澎湖工策會總幹事遭拔官

台大公衛籲 強化長照機構防疫

社區也要「分艙」部署！清明線上掃墓…防疫只怕萬一

相關新聞

防疫不出門離櫃率創新高 銀行臨櫃剩下八趴

國新冠病毒疾病延燒，不想出門又必須處理金融交易，推動行動銀行App使用率的大幅提升。遠東商銀針對數位客群進行大數據分析，...

外資撤出10億美元 亞洲貨幣僅日圓獨強

外資昨（9）日在台北股匯市殺聲震天，大幅賣超台股後也抽腿撤出，匯銀主管估算，匯出金額上看10億美元；但出口商蜂擁拋匯，加上海外投資款匯回，市場多空激烈交戰，匯市爆出23.13億美元大量，為逾一個月最大。

國泰金前二月賺進184億 暫居金控之冠

14家金控公司昨（9）日公布2月獲利，壽險型金控與銀行型金控兩樣情，使得金控每股獲利排名大洗牌，新光金2月獲利大躍進，排名竄升暫居第二，國泰金累計前二月每股稅後純益（EPS）1.38元暫居第一，兆豐金則因兆豐銀行受企金呆帳衝擊，EPS排名退出前四強，被玉山、元大金超越。

搬遷新址 元大銀行香港分行發揮集團綜效

為擴大服務客戶，發揮集團合作綜效，元大銀行香港分行自太古廣場（Pacific Place）遷移至香港金鐘夏慤道18號海富...

新規定7月開罰…金管會盯金控 揭露法人大股東

揪金控藏鏡人，金管會超前部署金檢發現，仍有金控未要求法人大股東提供登記資料，以辨識背後具控制力的實質受益人，金管會要求金控須請大股東提供資料並建立查證機制，否則違反規定將受罰。

邁入負實質利率…專家：滿手現金 恐成燙手山芋

新冠肺炎疫情肆虐，全球股市大幅修正。許多投資人開始尋求現金避險，但基金公司提醒，今年主要經濟體的實質利率不太可能保持正值，全球正邁入負實質利率，屆時現金或許很快就會淪為燙手山芋。

金控揭露大股東 時限倒數

揪金控藏鏡人，金管會超前部署金檢發現，仍有金控未要求法人大股東提供登記資料，以辨識背後具控制力的實質受益人，金管會要求金控須請大股東提供資料並建立查證機制，否則違反規定將受罰。

陽信銀 前二月獲利創高

依陽信銀行自結資料顯示，今年2月單月稅前盈餘3.34億元，較去年同期成長27%；前二月累積稅前盈餘7.5億元，創下歷年同期累積獲利新高，年增7%，每股稅前盈餘0.29元。

IDC評選 中信銀六度獲獎

中國信託金控積極投入金融科技發展，子公司中國信託商業銀行發展ATM刷臉提款、智能客服小C，另家子公司台灣人壽也推出「eClaim理賠區塊鏈」，持續應用AI技術優化服務，廣受民眾好評與國際肯定，近日榮獲全球著名科技諮詢與研究調查機構IDC（International Data Corporation，國際數據資訊）「亞太20大最佳銀行」（The 20 Best Banks in Asia/Pacific）及「亞太20大最佳保險公司」（The 20 Best Insurers in Asia/Pacific）雙料獎項。

又查到銀行超收信用卡利息…

根據金管會最新揭露去年下半年金融機構檢查缺失，又有銀行被發現計收信用卡利息的系統問題，導致超收持卡人的信用卡利息。

寶德案衝擊 三銀行被拖累

太陽能產業寶德科技2月破產，聯貸百億元衝擊參貸銀行，導致共同主辦的兆豐、一銀與台新銀2月均增加提列備抵呆帳，其他聯貸銀行部位較小，但後續仍可能增加提存，再加上美國可能持續降息壓縮利差，財富管理業務受新冠肺炎疫情干擾，銀行後續獲利挑戰仍多。

員工隔離給薪雇主不怕 富邦產推新險付企業30萬

為支持企業在防疫期間較無後顧之憂，富邦產險今（9）日宣布率先推出「企業防疫薪資費用保險」，維護染病治療的員工或隔離員工在...

熱門新聞

六福客棧5月底熄燈 推住房買一送一

廣豐擬出售桃園八德購物中心 開價不低於45億元

中華電499雙飽資費 今年確定告終

國際油價戲劇性崩跌 台塑化恐重演單季大虧百億慘況？

為何Gogoro不出重機？ 專業網友分析：市場小、電池不夠用

非故意？ 又有銀行超收信用卡利息被逮到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。