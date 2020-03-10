防疫不出門離櫃率創新高 銀行臨櫃剩下八趴

各國新冠病毒疾病延燒，不想出門又必須處理金融交易，推動行動銀行App使用率的大幅提升。遠東商銀針對數位客群進行大數據分析，遠銀App使用率成長40%，Bankee App使用率則提升七倍。

遠銀表示，離櫃率自2017年1月起從84.3%一路衝上91.6%，每100筆交易僅有八人透過臨櫃完成。 其中，使用頻率最高的金融服務類型，包含轉帳（含app轉帳、QR CODE、包紅包禮金）、基金交易、外幣換匯等，因具24小時不受時空限制，解決了平日忙碌、不受營業時間限制、無現金化安全便捷避免接觸傳染等痛點。

數據顯示，客戶偏愛行動化服務，每月使用頻率與平均登入次數逐年活躍，現今遠銀App登入數高於網銀登入數3.4倍。客戶樣貌女性55%，多於男性45%；年齡分布六成為20至39歲的XY世代、50歲以上客戶亦占一成五，70以上的樂齡族也不在少數。

另外，遠銀也發現數位金融交易時間：日間高峰期為10時至14時，顯示即使在銀行營業時間客戶也不想跑銀行，更有趣的是，半夜22時至6時交易筆數占了二成五，滑金融確實帶給客戶「bank in your hand, anytime, anywhere」的良好體驗。

遠東商銀數位金融事業群副總經理戴松志表示，遠銀發現樂齡族也投入數位金融服務、午夜時段活躍度大幅成長，加上新冠病毒疫情的推波助瀾，離櫃率持續攀高峰，新冠病毒抗疫期間，民眾開始思考並調整了金融交易模式，疫情衝擊檢驗銀行的數位力，也驗證銀行流暢數位化服務，是數位金融成長的重要關鍵。