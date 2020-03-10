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搬遷新址 元大銀行香港分行發揮集團綜效

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行香港分行正式搬遷至海富中心25樓新址 。圖／元大銀行提供
元大銀行香港分行正式搬遷至海富中心25樓新址 。圖／元大銀行提供

為擴大服務客戶，發揮集團合作綜效，元大銀行香港分行自太古廣場（Pacific Place）遷移至香港金鐘夏慤道18號海富中心（Admiralty Centre）1座25樓2508室新址繼續營業。新址海富中心大樓位於香港中心商業區，可直接通往金鐘地鐵站和巴士總站，交通便利，將可提供客戶更便捷服務並利於各項金融業務的推展。

搬遷後，將使元大金控集團旗下之元大期貨(香港)、元大證券(香港)與元大銀行香港分行整合於同一辦公大樓營業，憑藉同棟大樓辦公地理優勢，除可發揮集團合作綜效，並可提供境內外客戶更多元服務。

元大金控集團近年積極拓展海外營運據點，借重香港於亞洲地區金融中心地位，布局業務範圍涵蓋證券、期貨、銀行、財富管理、資產管理等，並致力於發展一站式金融服務平台；此外，近年在企業永續發展、營運表現及經營績效上亦屢屢受到國內外評比機構的高度肯定，展望未來，元大金控集團仍將持續深耕亞洲市場，繼續以提供客戶全方位優質金融服務為目標邁進。

元大金控 香港 金鐘

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