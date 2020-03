全球人壽推全新過渡型六年期儲蓄險 首年四倍死亡保障

「第15屆亞洲最佳公司治理獎」(15th ASIAN ESG AWARD 2019 THE BEST OF ASIA)國泰金控獲得「亞洲地區傑出企業公司治理獎」(Outstanding Company on Corporate Governance)、董事長蔡宏圖榮獲「亞洲企業領袖獎」(Asian Corporate Director Award),雙重國際肯定顯示國泰金控在責任投資、環境永續、社會參與、公司治理各面向接軌國際,漸受國際市場青睞。

2020-03-09 00:59