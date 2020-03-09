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全球人壽推全新過渡型六年期儲蓄險 首年四倍死亡保障

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

金管會針對儲蓄險提高死亡保障門檻新制七月將上路，全球人壽今（9）日最新推出「過渡期」新商品「全球人壽加大誠意168利率變動型增額終身壽險（定額給付型）」，以六年為期，首年就有4倍死亡保障，主要的目標族群是針對45~55歲、同時有追求保障及退休需求的民眾，退休後可轉年金及定額給付選擇權。

全球人壽商品部副總經理鄭中安表示，全球人壽一向致力於保障、退休後規畫這2大面向，而台灣社會這幾年仍是偏好資產累積型的儲蓄型商品，全球人壽這次結合保障跟資產累積特質，規劃出「全球人壽加大誠意168利率變動型增額終身壽險（定額給付型）」商品，也就是在商品繳費6年期間之內，可以提高壽險保障，在退休之前能夠給予家人較高的保障額度，而繳費期滿後則是回歸成為資產累積型商品，可申請轉入投保年金險，幫助客戶做退休規劃

舉例來說，被保險人45歲女性，投保600萬元，首期應繳年保費為121萬4,714元（享集體彙繳保費4%折讓後），在六年繳費期內身故即有四倍死亡保障，遠高於金管會七月上路的死亡保障200%以內的門檻，期滿屆臨退休前，保單價值則是年年增值。

在50歲、繳費期滿時，保價金約為所繳保費的1.01倍，如果是在第20年，也就是64歲時，保價金為所繳保費的1.41倍，到了74歲，更來到1.78倍。等於總共繳729萬元，30年後可拿到保價金約1,299萬元，繳費期滿後如果有退休金流的需求，可將累積的資產申請轉入投保利率變動型的即期年金保險，用當年度末解約金轉入投保年金，所得第一年度之年金金額就有63萬元，可以一直領到110歲為止。適合退休前重保障、退休後重現金流的現代社會需求。此外，也可選擇將保險金以分期定額給付的方式，按年或按月以指定金額給付給受益人，避免有心人士不當挪用或家人不善管理，讓保險幫你守護家人長長久久。

此外透過附加條款有四大免費加值給付，包括1%、最高100個月的2至6級失能生活扶助保險金；重大燒燙傷保險金可加值給付25％；提前給付保險金；老年照護住院醫療保險金單日最高6,000元等。

保險金 退休規劃

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