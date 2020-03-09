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國際板債贖回潮 國壽首度表示影響不大

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

保險龍頭國泰人壽今年前一、二月稅後純益都有66億元與59.1億元高獲利水準，累計125.1億元，年增2.33倍。公司發言人林昭廷副總表示，主要因為實現資本市場利得所致，且股票債券都有。至於市場之前盛傳國際板債前二月大舉贖回近4,000億元，將衝擊壽險公司投資收益，林昭廷也首度表示，國泰人壽本身買的國際板債都屬於之後要求至少5年以上的長債，而非近幾年到期的短債類型，因此公司手上的國際板債被贖回不多，「今年內影響都不大」。

雖然新冠肺炎衝擊2月國際資本與債券市場，普遍金控與人壽2月獲利大多較1月衰退。不過國壽單月獲利59.1億元雖較1月略減，只是幅度小於預期，單月只減少7億元，相較去年2月的14.6億元，成長可觀。累計今年前二月稅後純益賺125.1億元，年增2.33倍。

國壽發言人林昭廷副總表示，2月持續實現資本利得，股債部位都有，貨幣一籃子避險成本方面略高，主要因為韓元與星幣貶值幅度都高過台幣，淨值方面較上月少了約8億左右，約在6,091億元，外匯準備金餘額尚有122元，相較上月152億元，因此約動用近30億元水準。

據金管會統計，國際板債今年前二月已遭大舉贖回130.52億美元，折合新台幣約3,965億元。已超過去年一整年贖回金額九成。預料未來半年壽險業資金去化壓力因此大增，且恐拉低利變保單宣告利率水準。

市場擔心國際板債遭大舉贖回是否會衝擊國壽未來的利變保單收益率，林昭廷表示，國壽受影響很小，因為公司手上持有的國際板債大多數都是之後金管會要求的5年期以上的國際板債商品，因此今年內會被贖回的不多，因此今年內國際板債贖回潮對國壽影響都不大。

國壽 國泰人壽 壽險公司

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