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鼓勵小企業給薪 富邦產險率先推出防疫薪資保險

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

富邦產險今（9）日宣布，為鼓勵小型企業，提供罹患新冠肺炎需要治療，或因接觸確診患者而需隔離的員工薪資保障，率同業之先推出「企業防疫薪資費用保險」，投保企業最高保險金額以新台幣30萬元為原則。

富邦產險資深副總林金穗表示，企業防疫薪資費用保險的保險期間一年，費率按企業的員工人數、行業別等等，並不相同。以員工人數15到20人、平均每人每月薪水4萬元者為例，保險費率約保額的2%～5%，亦即每年保費大約6,000元至1.5萬元。

林金穗說，新冠肺炎疫情來襲，企業應該給員工有薪假或無薪假，我國法令沒有規定，企業的作法也不盡相同，富邦產險為鼓勵小型企業照顧員工、減輕小企業的薪資負擔，推出企業防疫薪資費用保險。

已投保企業防疫薪資費用保險的企業，若發生員工感染新冠肺炎，在主管機關要求治療期間仍給付薪資，富邦產險即依企業實際支付的薪資給付保險金，最多以該名員工全民健保月投保薪資為上限。

若是因接觸確診患者而需隔離者，經主管機關要求隔離期間，企業仍給付薪資，富邦產險即依企業實際支付的薪資給付保險金，最多以該名員工全民健保月投保薪資的50%為上限。

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