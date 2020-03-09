員工隔離給薪雇主不怕 富邦產推新險付企業30萬

為支持企業在防疫期間較無後顧之憂，富邦產險今（9）日宣布率先推出「企業防疫薪資費用保險」，維護染病治療的員工或隔離員工在隔離期間依舊享有薪資保障。每一企業最高保險金額以新台幣30萬元為原則。

為有效防止疫情擴散，每當有確診病例，其接觸人員即需進行隔離，因此除了影響企業的營運及產能外，員工薪資也成為企業主要成本。富邦產險表示，為鼓勵小型企業主願意提供染病治療的員工、及因接觸確診患者而需隔離之員工在隔離期間仍享有薪資保障，推出「企業防疫薪資費用保險」，但若是從第三級疫情地區返國需居家檢疫14天或從第二級疫情地區返國需居家自主管理者，則不在本保險之承保範圍內。

富邦產表示，已投保「企業防疫薪資費用保險」的企業若發生員工感染新冠肺炎，在主管機關要求治療期間仍給付薪資，富邦產險即依企業實際支付的薪資給付保險金，最多以該名員工全民健保月投保薪資為上限。

若是因接觸確診患者而需隔離者，經主管機關要求隔離期間仍給付薪資，富邦產險即依企業實際支付的薪資給付保險金，最多以該名員工全民健保月投保薪資的50%為上限。

富邦產險表示，以專業投入防疫工程，每一企業最高保險金額以新台幣30萬元為原則。期待能協助減輕小型企業因應疫情所產生的衝擊，為防疫工作盡心力，發揮保險穩定社會的正向力量。