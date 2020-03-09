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經濟解析／國際油價暴跌 會對全球經濟造成什麼影響？

專家：美利率恐續降 人民幣後市看漲

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
交通銀行台北分行預估，人民幣對美元將持續攀高。(本報系資料庫)
交通銀行台北分行預估，人民幣對美元將持續攀高。(本報系資料庫)

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋9日發表人民幣市場周評指出，全球央行陸續降息放水，上周繼美澳加等國降息後，市場預估歐洲央行本周將採取進一步降息動作，但貨幣政策顯然無法解決疫情擴散和供應鏈斷鏈問題，在疫苗等有效藥物出現前，全球經濟下行壓力恐將持續擴大。

展望後市，周末除義大利宣布各大城市陸續封城外，美國包括紐約州在內已有八個州宣布因疫情升級進入緊急狀態，預計後續確診人數恐將有指數型拉高的趨勢，人民幣匯價則有望在大陸疫情維持穩定，以及中美利差擴大等利基下持續攀高。

上周全球疫情持續擴散，美國聯準會為抑止市場過度恐慌，決定提前於本月開會前緊急降息兩碼，但此舉不僅無助於提振市場信心，更引發市場擔憂美國國內疫情的嚴重程度。

在美元指數、美債殖利率雙雙重挫的壓力下，人民幣匯價也跟著被動升值，最高一度升破6.93元。最終離岸人民幣對美元（USDCNH）周線升值約591點，收在6.9329元，升值幅度0.85%；在岸人民幣對美元（USDCNY），周線升值約474點，收在6.9324元，升值幅度0.68%。

境內貨幣市場方面，資金面月初供給大致平穩，加上美國聯準會突然降息，市場對於寬鬆貨幣政策的預期升溫，多數期限利率持續下行，隔夜回購利率亦跌落至1.50%下方，利率徘徊在低檔儼然成為常態。

而在公開市場方面，空窗期依舊，中國人民銀行（大陸央行）已連續14日暫停逆回購操作，累計單周無淨回籠亦無淨投放。

總體而言，考慮到目前市場資金面十分充裕，以及金融市場在疫情緩和下逐步回溫，貨幣政策在短期內的積極操作性有限。

但就中長期判斷，中美利差在美方突擊式降息下已驟然擴大，尤其目前中美10年債利差已擴大逾190個基點，創六年來新高，為維持市場資金穩定和避免外資過度流入造成匯市債市大幅波動，降息降準等舉措已不可避免。

至於境外市場，利率走勢連續兩周呈現疲弱，香港人民幣拆放利率(CNH Hibor)各期限周線下降六至40個基點不等，利率曲線大致走平。而同業間拆借利率大致隨境內寬鬆態勢而走弱，惟因寬鬆預期推升短端資金需求，短率下降幅度不大。

降息 人民幣 貨幣政策

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