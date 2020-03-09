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國泰金董座蔡宏圖榮獲亞洲企業領袖獎 接軌國際亮眼

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
國泰金控公司治理受肯定，榮獲「亞洲最佳公司治理獎」，董事長蔡宏圖同時榮獲「亞洲企業領袖獎」。圖／國泰金提供
國泰金控公司治理受肯定，榮獲「亞洲最佳公司治理獎」，董事長蔡宏圖同時榮獲「亞洲企業領袖獎」。圖／國泰金提供

國泰金董事長蔡宏圖雖許久不曾出現在螢光幕前，但他最近獲頒「亞洲企業領袖獎」，理由是積極推動數位創新、延攬跨界人才/新創夥伴，將Agile成功導入整體工作模式，讓科技為員工賦能，為客戶創造價值。

蔡宏圖領導的國泰金在公司治理方面表現出色，接軌國際頻頻繳出亮眼成績，國泰金同時也獲亞洲地區傑出企業公司治理獎」（Outstanding Company on Corporate Governance），等於雙重肯定。

「亞洲公司治理雜誌」每年兩次透過「公開資訊」進行評選，主要是表揚亞洲各國/地區標竿企業在公司治理、投資人關係、企業社會責任、商業道德、環境責任、財務表現等各區塊的突出成績。

國泰金表示，長期秉持「誠信、當責、創新」的企業核心價值、持續精進公司治理，國泰金控董事長蔡宏圖積極推動數位創新、延攬跨界人才/新創夥伴，將Agile成功導入整體工作模式，讓科技為員工賦能，為客戶創造價值。目前國泰金控在台灣及海外共有831處營業據點，員工總數 5.4萬人，2019年自結稅後純益638億元，創下歷史新高。

國泰採用國際可持續金融框架，全面將環境社會治理（ESG）理念作為經營準則，期望成為一個可以協助區域運作以實現聯合國可持續發展目標（SDGs）的解決方案供應商。國泰將永續精神內化，全面落實在營運管理中。

國泰金控也強調，認知到氣候變遷風險存在，將氣候風險對財務影響量化進行更精確的評估管理，2018年起即採用TCFD框架，設立工作小組，將天災、氣候、環境政策等風險進行量化評估；連續三年舉辦「氣候變遷論壇」，邀請國內外專家分享最新趨勢與實務經驗，帶動各界一起重視氣候變遷的議題。

在員工方面，國泰金表示，一直重視員工健康，首創「循環公益」模式帶入員工照顧機制，從2015年開始舉辦減重比賽，累積5萬多名參與者總減8萬公斤，每位參與者每減1公斤，便捐出100元用於安裝太陽能板，並將售綠電收入捐給NGO以從事銀髮健康促進，從而創造員工減重、大地減碳、長者健康三贏局面。

國泰金控除了「亞洲最佳公司治理獎」，近年在「亞洲永續報告獎」、「亞洲企業社會責任獎」、「The Asset ESG 獎」，以及連續兩年入選國際道瓊永續指數（DJSI）世界市場指數成分股等國際評比也不缺席。

國泰金控 蔡宏圖

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