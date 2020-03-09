中壽預計招募10位百萬年薪MA 廣徵跨界人才

科技數位與網路浪潮延燒，跨界人才成為金融壽險業的當紅炸子雞！大數據、人工智慧、演算法是這波新經濟時代的重要立基。中壽今（9）日宣布啟動儲備幹部(MA)招募，要廣徵跨界人才，預計招募約10人左右，給予MA具競爭力起薪，並有機會挑戰百萬年薪。

中壽總經理黃淑芬表示，壽險業本身就是集多領域跨界大成的產業，有賴各部門的協同運作、結合，創造出更優質的客戶體驗與有溫度的服務，中壽鼓勵青年學子擁有一顆開放的學習心，不要讓既有的框架限制了視野及能力。中壽MA二年培訓期將依適性規劃至不同專業領域間輪調，安排高階主管擔任一對一導師，在工作引導及經驗傳承雙向交流下，加速了解壽險業經營特性，拓展宏觀視野。

中壽招募MA三條件，包括國內外研究所畢業不限科系、英文書寫及口語表達流利，還要具備高抗壓性、能融入團隊、創新邏輯思維且自我期許高等特質。報名收件至3月31日截止，預計5月通知錄取結果。