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阿祖履歷表超狂！民國35年真跡曝光 網驚呼：人生勝利組

凱基證券廣徵跨界人才 尋找Z世代菁英

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
基證券優秀MA熱情邀約學弟妹們加入MA菁英發展計畫。圖／凱基證券提供
基證券優秀MA熱情邀約學弟妹們加入MA菁英發展計畫。圖／凱基證券提供

面對25歲以下的Z世代即將進入職場，中華開發金控旗下凱基證券提供年薪超過百萬的MA菁英發展計畫，以跨學域、跨地域、具多樣性與差異性的職涯機會，以及完整紮實的發展計劃培育全方位金融人才。

即日起可至中華開發金控官網點選「加入我們」中的「菁英發展計畫」下載履歷填寫，並檢附文件寄至凱基證券MA菁英發展計畫專屬電子郵件信箱： kgi.successor@kgi.com。

凱基證券MA菁英發展計畫，提供結合中華開發金控、創投、銀行、證券及壽險的卓越講師群與課程，為Z世代MA提供全方位金融專業基礎；前中後台的跨部門輪調，滿足MA實現自我挑戰，快速強化MA跨功能能力；安排參與組織專案任務培養並提升整體策略思考格局；並有機會至海外實習機會拓展國際視野，讓MA菁英們能快速成長，為自我職能大力加值。

由於現今金融科技發展趨勢與跨平台金融商機的潮流，凱基證券MA菁英發展計畫招募對象亦不拘科系，歡迎財金、財工、商學領域、電機與資工等跨界人才加入。另外，凱基證券也開出熱門職缺，包括財工人員、資訊人員、研究員、投資交易員、財富管理儲備幹部(FA)、在學菁英育成計畫(Summer Intern)等，相信憑藉凱基證券跨國營運的平台，能提供學子具國際視野的職涯發展。

凱基證券建議，有志加入的學子除了對金融業的興趣外，亦須具備高度抗壓，溝通協調與分析能力，以因應金融業受全球金融環境及經濟政策高度影響的行業特性。歡迎中英文說寫流利，具國際視野，創新積極，具備極強適應力及強烈成就動機的Z世代加入。凱基證券計劃於5月9日於台大校園博覽會與中華開發金控聯合舉辦「開發領航‧跨界飛揚」招募說明。

凱基證 開發金控 金融業

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