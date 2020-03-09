電支帳戶也能洗錢 金管會發現假交易退款恐涉洗錢

根據金管會最新揭露金融機構檢查缺失，電子支付機構對疑似洗錢等可疑交易檢核及查證作業有欠確實，包括帳戶有頻繁不正常退款，卻未納入監控範圍，及有偽冒帳戶等。

金管會首度揭露電支機構金檢缺失，去年被查獲的金檢缺失，在洗錢防制方面，包括僅對儲值限額、電子支付帳戶轉帳及提領進行監控，對帳戶常有頻繁不正常退款等異常交易活動的態樣，則未納入監控範圍。

官員表示，有些假交易，透過退款方式，就可以把錢洗白，電支機構須有妥適的監控機制，依規定，切實檢視確認各項業務的異常交易態樣及表徵均已納入監控範圍，如有疏漏，應檢討修改篩選條件，以確保檢核機制的有效性。

並應加強員工教育訓練及主管覆核作業，對監控報表所列的警示交易，詳實填寫研判紀錄並留存適足的佐證資料，如認定非疑似洗錢或資恐交易者，應記錄分析排除理由，如研判有疑似洗錢或資恐的交易，應依規定向法務部調查局申報。

在開戶方面，部分電支機構接受使用者申請註冊及開立電子支付帳戶，對使用者身分確認作業欠完善，不利防範偽冒開戶的風險。

相關缺失，包括第一，使用者身分資料確認機制欠完善，致有使用假名成功註冊及開立電子支付帳戶的情形。

官員說，例如有些看起是假名，如「阿惠」等，但卻未作確認機制。

第二，對不同使用者申請註冊，有身分證字號或行動電話號碼相同等異常情形，未進一步驗證合理性。官員說，不同使用者使用相同ID或手機，不是一人多個帳戶，就是被假冒。

電支機構應強化使用者身分確認機制，例如在使用者有疑似使用假名者，應拒絕其註冊申請；對於已提供用於身分確認的同一行動電話號碼，遭不同使用者重複提供用於身分確認，且無法提出合理說明，得拒絕其註冊的申請

此外，電支機構辦理未成年人註冊電子支付帳戶作業有欠妥適，不利保護未成年人使用者的權益。

缺失包括第一，受理未滿20歲未成年人開立電子支付帳戶，對未提供法定代理人同意書者，有未拒絕開戶的情形。

第二，雖拒絕未滿 20 歲未成年人申請開立電子支付帳戶，並由系統檢核須年滿20歲始得開戶，但程式檢核邏輯有誤，致有個人會員註冊時未滿20歲，而未拒絕其註冊申請情形。