多空激戰 元大S&P原油正2爆出百萬張

國際油價暴跌，今早芝加哥商品交易所4月輕原油期貨失守每桶30塊美元關卡，不過，多空交戰相當激烈，台灣股市原油ETF及期市的原油商品也呈現爆量震盪走勢。

午盤時，元大原油S&P正2（00672L）成交量爆出100萬張以上，跌幅超過30%；元大S&P石油（00642U）成交逾20萬張，跌幅在20%以上；街口布蘭特油正2（00715L）成交10萬張以上，跌幅逾40%。看空原油價格的元大原油S&P反1（00673R）成交量達3萬以上，漲幅逾36%。

台灣期交所的布蘭特原油期貨5月及6月合約交易口數雖不多，但都被殺至跌停價，相較台股原油ETF多空激烈交戰，期貨商品遭到多頭棄置。

雖然重挫卻也引發搶短買盤介入，元大S&P原油正2盤中溢價高達250%，元大S&P石油盤中溢價超過20%；投資人不管ETF合理淨值位置而勇於搶進，為日後籌碼埋下不穩定的變數。

期貨分析師表示，除了整體反應市場對於原油需球的不確定性外，OPEC+的破局發展，以及沙國於昨（8）日宣布調降各區石油出價報價，疑似價格戰的作為，更是讓原油供給從可望減少到目前的任意增產，實足讓空頭著墨甚深。

此外，分析師說，配合穆迪指出2020-2024年，北美的能源探勘與生產商總共約有860億美元的驚人債務會到期，這也勢必將對信評為投機等級的企業造成莫大壓力，也是另外一個恐會影響到實體產業面的原因。目前在疫情不減及產量持續失探的環境下，投資人應留意輕原油期貨續弱的操作空間。