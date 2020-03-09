貸不到款 中市觀光旅館公會理事長：很多快撐不下去了

「飯店業很多快撐不下去了！」 台中市觀光旅館公會理事長廖國宏上午發出警示，他說，雖然交通部提出了紓困辦法，但是金管會若沒有相對應措施，許多小型旅館在資力有限下，依然貸不到款，甚至連償還已有貸款都沒有能力，骨牌效應下可能會有倒閉潮。

台中市觀旅局長林筱淇和彰化縣政府城市暨觀光發展處處長田飛鵬、南投縣政府觀光處王源鍾處長，以及苗栗縣文化觀光局長林彥甫上午共同成立中台灣觀光推動聯盟，廖國宏在會後接受媒體訪問時做以上表示。

林筱淇說，降息和展延貸款都是中央的權責，會把業者的聲音反映給中央。

廖國宏是台中福華飯店董事長，他說，金融機關應該讓利一下，例如繳款是否展延，後面再來追也沒關係，減輕業者現在的現金流壓力，也希望能保住員工，「業者真的是很辛苦」。

他明指降息和展延還款都是可行的方式，另如水電費的減免等也應可以做。他說，撐不下去的飯店有多少沒有統計數字，但這樣的聲音愈來愈大了。