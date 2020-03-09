非故意？ 又有銀行超收信用卡利息被逮到
根據金管會最新揭露的去年下半年金融機構檢查缺失，又有銀行被發現計收信用卡利息的系統有問題，導致超收持卡人的信用卡利息。
金管會揭露最新金檢缺失，在本國銀行部分，發現部分銀行計收信用卡利息作業有欠妥適。
有三大缺失情節，包括第一，對使用信用卡分期付款服務的客戶，分期帳款逾當期繳款截止日仍未全額清償，計收遲延期間利息之起息日，有以早於「繳款截止日」的「信用卡分期款入帳日次日」起息，致超收循環利息者。
官員表示，舉例來說，分期帳款從1日開始繳，8日為截止日，若8日仍未繳，遲延利息應該從8日開始算，但有銀行卻從2日（入帳日次日）就開始計收。
第二，對信用卡客戶循環利息的計收，其中個位數利息未依契約採四捨五入法，而採無條件進位。
舉例來說，100.3元，應該是收100元，但銀行卻無條件進位收101元。
第三，對入帳日與結帳日期間有跨年度的新增消費款，若客戶當期僅繳納部分款項，而未繳足應付總金額者，有對該新增消費款超收入帳日至前一年底的循環利息者。
官員表示，這些超收的金額都不大，銀行可能不是故意超收，大部分都是系統設計時未注意到一些小細節。
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