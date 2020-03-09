快訊

文藝復興與病毒：義大利「藝術防疫」大苦惱

MLB／紅襪教頭點名 林子偉或暫代第四號外野手

市場波動消化降息利多 但也對疫情蔓延擔憂

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美國聯準會在過去一周緊急降息兩碼，各國央行也陸續跟進降息，市場呈現波動變化同時消化降息的資金利多，以及對於疫情快速蔓延的經濟擔憂。

在國際情勢上，廖哲宏表示，全球主要央行相繼啟動降息機制、聯合救市，美國初選似乎也開始成為牽動美股的另一重要因素。美國總統初選的「超級星期二」，由前美國副總統拜登贏得民主黨總統提名希望大增的情況下，一度激勵美股走勢。

針對市場資金充沛、有助支撐市場；但在供應鏈、供需變化及遞延等攸關基本面等不確定性對市場等多重影響下，廖哲宏表示，現階段中國復工狀況符合預期，因此對供給面衝擊有限，唯獨疫情快速蔓延至全球各地，未來會對消費需求的影響會是最需要關注留意的。

根據數據顯示，美國2月ADP 就業人數增加18.3萬人較1月的20.9萬人數減少，但建築業雇用依然正增長，服務業就業人數甚至強勁增長了17.2萬人，目前就業市場尚未因疫情擴散出現負面影響，但亦需密切觀察美國就業人數以及零售銷售指標的變化。

在題材面，廖哲宏表示，在疫情爆發後，整體來講對於基本面的變化主要還是聚焦在消費需求減少，伴隨手機供應鏈的下修；但另一方面，在網路服務需求增溫的情況下，也同時帶動伺服器以及網通的需求，部分增溫跡象也反映在部分產業的展望上，值得關注。

在技術面，廖哲宏表示，台股在拉回年線後指標背離出現跌深反彈，之後又跌破，年線似乎再度成為重要支撐觀察點。展望後市，未來需觀察，半年線位置是否能有效站上；如能站上或有機會來回補2月24日缺口、往季線看；反之，年線成為重要支撐觀察點。

在投資建議上，廖哲宏表示，疫情雖然改變景氣走勢，拉長回升所需的時間，但基於疫情終將受控，布局成長趨勢股的策略並未改變。在類股方面，電子股側重5G相關、雲端大數據、高速傳輸、半導體與記憶體的佈局；其他在傳產股部份，看好資本支出與電動車供應鏈。此外也將留意基本面趨勢未變短期因為雜音或是訂單下修使得籌碼鬆動跌深的投資機會。

疫情 降息 美股

延伸閱讀

美股再跌難免波及台股 選股看基本面低本益比

桑德斯：黨代會前票比拜登少 就認輸

吉兒屢次出手護夫 拜登：妻子是我的特勤局人員

拜登勝選演說 老婆、老妹傻傻分不清楚

相關新聞

公股民銀在陸版圖 大洗牌

公股及民營銀行在大陸市場版圖出現明顯消長，以公股銀行為主的國銀大陸分行，首度出現家數成長、資產規模卻衰退現象，以民營銀行為主的大陸子行資產則持續大增，業者表示，主要是受美中貿易戰影響，而新冠肺炎疫情恐加速此現象。

市場波動消化降息利多 但也對疫情蔓延擔憂

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美國聯準會在過去一周緊急降息兩碼，各國央行也陸續跟進降息，市場呈現波動變化同時消化降息...

國泰金公司治理 奪雙獎

「第15屆亞洲最佳公司治理獎」（15th ASIAN ESG AWARD 2019 THE BEST OF ASIA）國泰金控獲得「亞洲地區傑出企業公司治理獎」（Outstanding Company on Corporate Governance）、董事長蔡宏圖榮獲「亞洲企業領袖獎」（Asian Corporate Director Award），雙重國際肯定顯示國泰金控在責任投資、環境永續、社會參與、公司治理各面向接軌國際，漸受國際市場青睞。

綠債發行額突破千億 立院促關注國際標準

國內綠色債券發行金額破千億元，但過去有部分綠色債券被國際機構剔除，立法院預算中心建議，主管機關除掌握國際標準更新狀況配合研修外，可酌予研議是否將我國實施情況供國際組織參酌，以維護綠色債券整體形象。

銀行對陸曝險 一路降

新冠肺炎疫情延燒，中國大陸經濟下行風險升溫，外界關心過去積極西進的公股銀曝險情形，據金管會統計資料顯示，公銀對陸曝險逐季下降，更有六家低於國銀的平均值。公股銀行主管表示，雖然疫情會影響大陸分行的業務量，但各家銀行早在美中貿易戰開打時，就開始控管大陸授信風險，所以疫情不是全面的因素。

四公銀呆帳覆蓋率 逾750%

新冠肺炎持續延燒，以企金為主的公股銀行放款更謹慎，除此，八大公股銀近幾年都有「晴天儲糧」，趁獲利成長時，適度提列備抵呆帳準備金，因應未來景氣風險，截至1月底止，共有四家公銀的備抵呆帳覆蓋率高於全體國銀的596.73%。

國銀大陸子行分行獲利差距 愈來愈小

根據金管會最新資料，去年本國銀行大陸分行持續賺贏大陸子行，但子行高達近四成的獲利成長動能，卻遠遠超過分行的5%。

大陸在台分行資產 超過跨海國銀規模

兩岸銀行互設據點資產規模相比，因人民幣轉存款利息收益等因素，去年底止，大陸銀行在台分行資產規模1.8兆元，是本國銀行大陸分行及子行資產的近二倍。

為何收入越高的人信用卡越多？ 內行網友指1關鍵功能

信用卡付款已成為現代人普遍的消費習慣，因為可以「先享受後付款」，所以不少人手中都有好幾張信用卡。不過今（8）日就有一名網友在PTT上PO文提到，他經常在PTT的信用卡版上看到核卡的心得，而那些人幾乎都是年收100萬起跳的高收入者，每個人辦的卡幾乎都5張以上，這跟原PO想像中「沒錢才要辦卡」的印象差很多，因此他好奇詢問廣大網友「為什麼收入越高信用卡就越多呢？」

比爾蓋茲認為的最佳理財方式 台灣女性以行動實踐

台灣人喜歡把保險當作重要理財工具一環，不是沒有道理，就連首富比爾蓋茲都認為，保險是最佳理財方式；但是誰最愛拿保險來理財呢...

疫情衝擊 大型發卡銀行2月刷卡金額減

新冠肺炎疫情年後持續延燒，影響民眾外出消費意願，連帶也使大型發卡銀行信用卡業績受挫，中信金控表示，2月信用卡消費金額受疫...

寶德債權銀會議 三結論

國發基金投資的太陽能廠寶德能源破產，聯貸主辦暨管理銀行兆豐銀行昨（5）日召集債權銀行會議，做出三點結論，即行使加速條款、提前終止聯貸契約，聘請外部第三方的擔保品專業鑑價公司，以及確保債權行使假扣押相關法律行動。

熱門新聞

新冠肺炎飛機出不了國 全球經濟到底有多危險

為何收入越高的人信用卡越多？ 內行網友指1關鍵功能

比爾蓋茲認為的最佳理財方式 台灣女性以行動實踐

「感謝有你們」民眾寄感謝卡致敬 東台精機感動：這是第一次

AirPods要推平價版 台鏈振奮

口罩國家隊幕後推手是他 經濟部最強歐吉桑沈榮津

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。