市場波動消化降息利多 但也對疫情蔓延擔憂

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美國聯準會在過去一周緊急降息兩碼，各國央行也陸續跟進降息，市場呈現波動變化同時消化降息的資金利多，以及對於疫情快速蔓延的經濟擔憂。

在國際情勢上，廖哲宏表示，全球主要央行相繼啟動降息機制、聯合救市，美國初選似乎也開始成為牽動美股的另一重要因素。美國總統初選的「超級星期二」，由前美國副總統拜登贏得民主黨總統提名希望大增的情況下，一度激勵美股走勢。

針對市場資金充沛、有助支撐市場；但在供應鏈、供需變化及遞延等攸關基本面等不確定性對市場等多重影響下，廖哲宏表示，現階段中國復工狀況符合預期，因此對供給面衝擊有限，唯獨疫情快速蔓延至全球各地，未來會對消費需求的影響會是最需要關注留意的。

根據數據顯示，美國2月ADP 就業人數增加18.3萬人較1月的20.9萬人數減少，但建築業雇用依然正增長，服務業就業人數甚至強勁增長了17.2萬人，目前就業市場尚未因疫情擴散出現負面影響，但亦需密切觀察美國就業人數以及零售銷售指標的變化。

在題材面，廖哲宏表示，在疫情爆發後，整體來講對於基本面的變化主要還是聚焦在消費需求減少，伴隨手機供應鏈的下修；但另一方面，在網路服務需求增溫的情況下，也同時帶動伺服器以及網通的需求，部分增溫跡象也反映在部分產業的展望上，值得關注。

在技術面，廖哲宏表示，台股在拉回年線後指標背離出現跌深反彈，之後又跌破，年線似乎再度成為重要支撐觀察點。展望後市，未來需觀察，半年線位置是否能有效站上；如能站上或有機會來回補2月24日缺口、往季線看；反之，年線成為重要支撐觀察點。

在投資建議上，廖哲宏表示，疫情雖然改變景氣走勢，拉長回升所需的時間，但基於疫情終將受控，布局成長趨勢股的策略並未改變。在類股方面，電子股側重5G相關、雲端大數據、高速傳輸、半導體與記憶體的佈局；其他在傳產股部份，看好資本支出與電動車供應鏈。此外也將留意基本面趨勢未變短期因為雜音或是訂單下修使得籌碼鬆動跌深的投資機會。