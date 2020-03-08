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為何收入越高的人信用卡越多？ 內行網友指1關鍵功能

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，他觀察一些年收100萬起跳的高收入者，辦的信用卡幾乎都5張以上，跟他想像中「沒錢才要辦卡」的印象差很多，隨後就有專業網友分析這是為了最大化「現金流」。示意圖／ingimage
一名網友PO文提到，他觀察一些年收100萬起跳的高收入者，辦的信用卡幾乎都5張以上，跟他想像中「沒錢才要辦卡」的印象差很多，隨後就有專業網友分析這是為了最大化「現金流」。示意圖／ingimage

信用卡付款已成為現代人普遍的消費習慣，因為可以「先享受後付款」，所以不少人手中都有好幾張信用卡。不過今（8）日就有一名網友在PTTPO文提到，他經常在PTT的信用卡版上看到核卡的心得，而那些人幾乎都是年收100萬起跳的高收入者，每個人辦的卡幾乎都5張以上，這跟原PO想像中「沒錢才要辦卡」的印象差很多，因此他好奇詢問廣大網友「為什麼收入越高信用卡就越多呢？」

原PO在文中表示，他最近很常在PTT的信用卡版上看到核卡的心得，而那些辦卡的網友都是年收入動輒100萬起跳的高收入者，他覺得奇怪的是，那些網友累積辦的卡至少都5張以上，這跟自己想像的「沒錢才要辦卡」差很多，於是他就疑惑的問道「為什麼要辦那麼多張卡？年薪百萬有差那幾％回饋嗎？」更懷疑的說「還是其實這就是有錢人跟窮人的思想差別？」

PO文一出後，隨即引來眾多網友留言回應「這是另類炫富，你不懂」、「收入低的也能辦一堆卡啊，只是都是等級低的卡」、「那只是少數人，年薪越高，通常只有2-3張」、「我身邊高收入的朋友也只有2-3張」、「未必有錢人都很多卡，看得是清償能力」、「銀行通常不願意核卡或發卡給收入不穩定的人，所以這是另類炫富沒錯」、「其實每一張卡可能都有他們特定的用途，只要管控好就好」、「有錢人想的就是跟窮人不一樣，他們辦卡其實是為了賺錢」。

有不少專業網友分析，雖然辦信用卡可以有紅利點數、信用累積或附加權益等好處，但那些其實都是其次，重點是可以「延遲付款」讓自己最大化「現金流」，當作免利的小額融資，「可以累積信用紀錄，活絡現金流」、「一定是為了現金流，現金流在身上比較重要」、「刷卡延後付款，最大化現金流，窮人不懂啦」、「真的有錢人算盤打得可精了，信用卡用得好都是利大於弊」、「很多有錢人辦卡都是為了延遲付款功能，因為這樣能最大化現金流，現在的錢比未來的錢值錢」。

PTT 信用卡

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