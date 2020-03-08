比爾蓋茲認為的最佳理財方式 台灣女性以行動實踐

台灣人喜歡把保險當作重要理財工具一環，不是沒有道理，就連首富比爾蓋茲都認為，保險是最佳理財方式；但是誰最愛拿保險來理財呢？當然就是女性，保險公司根據內部大數據分析顯示，今年領到滿期金的要保人，65%是40歲以上的女性 ，平均年齡落在58歲，居住地集中在六都，且95%給付金為新台幣，購買族群以中高齡族群為主，可見投保當時的基本需求，即為期待穩定現金流的退休族。

台灣人壽表示，這群保戶增額型及還本型壽險商品持有比例高，但在身故槓桿較高的保障型壽險，人均保額卻不足百萬元，明顯不足；建議保戶仍可選擇台幣或美元利率變動型保單適時規劃。

台灣人壽建議，未滿50歲的民眾，應著重在補足保障缺口並逐步「累積資產」，達到「富」的人生目標；而51歲至65歲的民眾，則建議以「完善退休準備」為規劃主軸，達到「足」的人生目標。至於65歲以上的民眾，則以保單具有的「資產傳承」為規劃主軸，著重壽險保障與所繳保費的槓桿效果，預留稅源，以達成「美滿」的資產傳承，避免未來子女稅賦的負擔。

同時，台灣人壽也提醒必須注意「贈與稅」的問題。不同於「遺產稅」，「贈與稅」是法律身分上存活的一方贈與財物給另一方。若受益人為子女或配偶，會由父母或另一半手上接過「滿期金」及「生存金」，當領取滿期金與生存金的受益人，與要保人不同人時，這樣的行為將被視同為贈與行為，需計入要保人的當年度贈與額度，若受益人一年領取的保險金超過贈與免稅額220萬元，則將被課徵贈與稅。因此若要利用保單轉讓財產，達到節稅目的，千萬要注意贈與金額不超過贈與免稅額。