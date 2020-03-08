疫情衝擊 大型發卡銀行2月刷卡金額減

新鮮人擁抱「金」飯碗機會來了。為吸引人才，合庫銀行在年初辦理第一梯次招募理財人員79人後，配合畢業季來臨，預計於4月10日起將展開第二梯次徵才360名的報名作業；以儲備菁英人員為例，試用期滿後第一年，合計年薪、福利、獎金等近百萬元，一般金融人員也上看75萬元。

2020-03-06 02:09