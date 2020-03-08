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疫情衝擊 大型發卡銀行2月刷卡金額減
新冠肺炎疫情年後持續延燒，影響民眾外出消費意願，連帶也使大型發卡銀行信用卡業績受挫，中信金控表示，2月信用卡消費金額受疫情影響與去年同期相較減少，但其他業務則表現穩健。
中信金控公告2020年2月分自結盈餘，2月單月稅前盈餘為47.93億元，稅後盈餘為40.98億元，累計前二月合併稅前盈餘108.86億元，合併稅後盈餘91.42億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.47元。
中信金控表示，2月分獲利表現良好，雖然信用卡消費金額受新冠肺炎疫情影響，較去年同期略有減少，但存放款及財富管理業務動能維持平穩，銀行整體獲利表現穩健；保險業務受惠債券殖利率走低及美元升值，投資收益有不錯表現。中信金控前二月累計稅後獲利較去年同期成長24%。
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