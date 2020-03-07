財報掀壓力鍋 恐成台股3月中下旬黑洞

2019年年報將在本月底公布，新冠肺炎造成上市櫃第1季營運衝擊，提前浮上檯面。會計師指出，會計原則的「重大期後事項」，需在財報中提前揭露新冠肺炎對營運衝擊，投資人可能還沒注意各公司年度獲利時，就看到第1季預警，恐成為台股3月中下旬行情最大破口。

根據審計準則公報期後事項之查核規定，資產負債表日後至查核報告日止所發生的重大事項，應視為期後事項。大型會計師事務所高層指出，金鼠年期間，新冠疫情大舉爆發，至今許多企業的復工狀況仍落後過往同期進度，營運也面臨挑戰，存貨的「價值」該如何精準表達，幾乎成為「不可能的任務」。

同時，其客戶是否能繼續營運，連帶應收帳款、備抵損失等，又該如何在期後事項該載明，也都將是一大挑戰。

會計師間證實，雖金管會同意會計師可採視訊或原始憑證用傳真、Email等替代性查核程序，但大陸許多城市仍在封城、半封城等狀態，包括應收、應付帳款等函證文件是否可以傳達、又能否回覆，都是目前簽證實務作業上，所面臨的難題，同時，主管機關也允許財報公布可以申請展延，但在許多上市櫃公司目前都傾向如期公布、且為「無保留意見」的簽證意見，的確是不少會計師目前頭痛的焦點。

會計師圈透露，若是在財報的期末事項詳實表達，內容可能會相當「精采」，也將是3月中下旬的聚焦點。

根據中國北大、清華等學術單位、針對中國近千家中小企業的調查，帳上現金能維持生存二個月的有67.1%、85.01%的維持不了三個月，只有9.96%的企業能維持六個月以上。

至於面對上市櫃公司即將出爐的財報，市場耳語不斷，點名此次可能將有不少個股將面臨股票變更交易、或財務數字將是「盈餘管理結果」等；大型會計師事務所高層認為，應不致出現數量異常、遭會計師出具「保留、否定、無法表達意見」的財報，使股票面臨變更交易、或停止買賣等隱憂，因為若是會計師對替代查核程序的完備性，仍有疑慮時，可申請財報延後公布，傳言發生機率不高。

只不過，為保障投資人權益，證券主管機關間也證實，將在此次上市櫃公司財報中，選取約150家財報進行實質審閱等監理程序，只是如何選取、審閱結果為何，又將是投資人、會計師、公司、法人間關切的另一大焦點。