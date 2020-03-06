你存了嗎? 美元高利定存掀下架潮 剩這幾家想搶要快

美國聯準會（Fed）日前因應新冠肺炎衝擊緊急降息2碼，衝擊銀行紛紛提早下架美元高利定存專案，還有幾家銀行的美元高利定存專案，下周一、二可能是最後倒數黃金期，想趕專案提前額滿或下架前搶存要快。

不少銀行看好農曆新年獎金落袋，以及台幣強勢等因素，推出美元高利定存，且許多銀行架上專案的期限是到3月底甚至4月底。不料Fed於3日深夜無預警宣布降息2碼，激勵新台幣連續強升、重返29字頭，許多銀行的美元高利定存都受到客戶追捧、量能暴增，除了有銀行提前額滿結束專案，也有銀行緊急開會決定提前下架，不少銀行儘管活動還沒到期，但是官網上已經撤下了專案的內容。

還想搶美元高利定存的民眾，下周還有機會的，有安泰銀行2.2%專案，有可能下周一當天下午才結束，以及新光銀行2%專案，到10日還可申辦，另外，尚待評估提前下架、但還沒定案，也就是下周一、二還有機會承作的，有永豐銀行 2.08%專案，王道銀行2%專案。

星展銀行則是3個月期2%提早在10日中止，但是1個月期3.36%以及2.23%的兩專案，期限照舊到3月底、4月底，但限理財客戶，華南銀行則是推2個月期2%專案至3月底。