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迎戰5月董事改選 永豐金大股東何家3月再敲自家股　

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

永豐金控董事改選經營權爭霸戰逐步浮上檯面。永豐金控大股東何家持續敲進自家股，上櫃公司元太今（6）日晚間重訊公告，指出子公司元瀚材料在一年內取得永豐金普通股股票達公告標準，宣布在本周期間，以平均每股12.95元價位，總金額3.9億元敲進3.05萬張永豐金股票。

完成交易後，元瀚材料累積持有永豐金控1.84％股權，如果以永豐金最新公布2019年前十大股東排行表，元瀚材料將成為永豐金第五大股東。

永豐金何家去年起積極鞏固自家經營權，持續敲進自家股，今年也持續敲進永豐金股票。2月時候，元太曾經公告，子公司元瀚材料在2月期間以平均每股12.99元，總金額3.99億元取得3.07萬張永豐金股票，累積持有永豐金控1.57％股權。

元瀚材料一口氣在2月以來、短短5個星期內，增加持有6.12萬張永豐金股票，總共耗資近8億元，對永豐金股權一口氣增加了0.541個百分點，估計永豐金大股東何家對永豐金持股比重應已經達到兩成。

永豐金將在今年5月13日舉行法人說明會，縮減董事席次從九席縮減至七席，包含四席董事、三席獨董，停止過戶日為3月15日，依照公司法第172條之1規定，持股1％以上股東需在3月12日之前以書面向永豐金提出議案，假設要提出董事候選人名單，也必須在3月12日之前以書面向永豐金提出。寶佳集團最近一次持股永豐金比重約在7％左右，去年寶佳提出提高永豐金董事席次議案，希望從七至11席擴大到九至15席，該議案最後並未順利通過。

永豐金控 股東 經營權

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