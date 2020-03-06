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金融業校園徵才 疫情攪局
金融業徵才季節來臨，各金控與大型壽險已陸續宣布徵才計畫，但往年約三、四月巡迴各大學舉行的校園博覽會，今年恐受新冠肺炎疫情影響。金融業者表示，今年要看各學校的決定，已有部分學校取消，但線上報名仍可正常進行。
各金控招募儲備幹部（ＭＡ），一直都是每年接近畢業季前的重頭戲，截至昨天為止，五家金融業共開出逾七千個職缺，其中包含逾兩百位的ＭＡ招募，多家金控祭出年薪百萬等高薪，希望吸引優秀新鮮人加入。
以往每年各家金控都會參與校園徵才博覽會，今年受疫情影響變數多。金融業者表示，今年延後開學，校園徵才博覽會要看各校的決定，已知有幾家國立大學取消，也有部分大學宣布延期，但履歷可線上報名，整體徵才計畫不會因此延期。
中信金今年預計招募六十位ＭＡ，預計延攬十一個組別，並新增「金融科技投資組」，也首次讓在學的實習生有機會提前錄取ＭＡ；元大金今年則預定招募六大類職務共三十位ＭＡ，是歷年來徵才人數最多的一年。
富邦金今年各子公司合計徵才逾六千八百人，同時招募十八個組別、六十位ＭＡ，徵才重點包括金融科技、大數據分析與數位行銷等相關；開發金今年預計招募二十名ＭＡ，分為凱基銀、凱基證及中壽三大ＭＡ培訓計畫；合庫銀今年已招募七十九人，近期將展開第二梯徵才三百六十位，其中包含四十五位ＭＡ。
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