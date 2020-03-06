台中亞緻租約未滿卻熄燈 國泰建設：依舊違約
台中亞緻今（6）日確定熄燈，將於3月9日停止營業，成為第一家因疫情衝擊而熄燈的上市櫃飯店。外傳身為房東的國泰建設，可能引進集團旗下的飯店來接手，包括自有品牌「COZZi和逸」、「MADISON慕軒」等。
對此，國泰建設發言人林清樑表示，並非外界所傳，由於台中亞緻熄燈事發突然，過去集團內部並沒有對該據點進行的評估，因此後續處理上，是否有要由自有品牌接手，仍需要進行評估。
據悉，亞緻與房東國泰建設合約，是於2006年所簽訂20年的租約，目前合約尚未走完，亞緻熄燈違反租賃契約，但亞緻飯店主張因新冠肺炎疫情衝擊，屬契約外不可抗力事件。
不過，國泰建設恐不同意，國建今日公告指出，亞緻酒店主張因無法控制事件而終止租約，雙方不能因此請求賠償或違約金，但該公司主張與事實並不符，也與合約約定符合。顯見目前雙方尚無共識，未來恐要進行協商，或將交付仲裁解決。
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