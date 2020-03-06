女性當道！渣打在台主管64％為女性、花旗銀占比60％

迎接三月八日國際婦女節，渣打銀、花旗銀今（6）都宣布，力推公平薪酬，消弭男女平均薪酬。目前渣打在台灣高階管理團隊有64%為女性主管，花旗銀則表示，台灣員工女性同仁占全體員工70%，一級高階主管中高達60%是女性，高於集團的33%。

根據世界銀行報告指出，全球性別收入的差距高達美金160兆。渣打集團在2018年2月即推出公平薪酬宣章，強調在薪酬流程與獎勵制度皆須納入性別平等考量，並以縮小「性別薪酬差距」（gender pay gap）為長遠目標。

「性別薪酬差距」是指全體男女員工平均薪資的差異；根據渣打集團內部觀察，導致性別薪酬差距的主因有二，一是較少女性擔任高階或資深主管職務，二是在金融業中通常較易取得優渥薪酬的職務類別中，女性員工的比例也較少。相較於男女同工同酬，要縮小整體性別薪酬差距，必須涉及更具體且更大規模的組織結構流動及企業文化改造。

渣打銀指出，渣打集團已擬定跨年度計畫，持續邁向消弭性別薪酬差距的目標，其中包括在2020年，行內高階職務須達到30%為女性的目標；實施彈性工時政策，並提供優秀產假／育嬰假制度，以鼓勵女性投入職場；在進行招募或升遷決定時，主管也必須確保候選名單的性別平衡。

花旗銀也力推縮小薪酬差距。2019年花旗集團女性員工的薪酬中位數為男性的73%，較2018年的71%進一步縮小，花旗領先業界推動不論性別皆同工同酬的目標。而在台灣，擁有4,000多名員工的花旗(台灣)銀行，也全力促進性別平等意識，縮小薪酬差距，提升員工福利，營造多元與包容的企業文化。

花旗集團以實際行動支持性別平權，持續推動女性員工的聘雇、發展與升遷。根據花旗統計，2019年，花旗於亞洲17個市場從校園招募的全職新鮮人中，55%為女性，較前一年增加4%；其中有明顯成長的國家包含馬來西亞18%、新加坡8%、泰國4%，台灣亦有3%成長。