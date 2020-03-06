不畏美降息2碼 華銀逆勢推美元高利定存2%

美國聯準會降息2碼，美元存款利率直直落，華南銀行逆勢加碼推出「美元高利定存」優惠利率方案，無論個人或企業均能享有美金2個月期、年利率2% 的高利優惠定存，方案總額度上限美金5,000萬元，滿額即提前截止。

華南銀行所推出的2個月期「美元高利定存」方案，較目前2個月期美金定存年利率約在0.65%間高出1.35%，自即日起至3月31日止，凡是華南銀行客戶不限個人或企業戶，只要臨櫃以新台幣結購美元存款，個人戶單筆定存達美金1萬元，每人最高限額美元30萬元，企業戶單筆定存達美元5萬元，每戶最高限額美元50萬元，都能享有高利定期存款優惠方案。

在目前新台幣低利時代，且近期美元匯率為相對低點，轉進「美元高利定存」不外乎為最好的選擇，華南銀行「美元高利定存」以個人戶上限美元30萬元、2個月約可多領新台幣2萬元左右的利息收入，企業戶上限美元50萬元、2個月約可多領新台幣3萬元左右的利息收入，除能享有高於新台幣的利息外，更能享受未來美元升值的潛在利益。

此外，華南銀行為持續爭取年輕e世代及小資族客群，特別推出讓年輕人最有感的「外幣SnY帳戶」專屬優惠，存款幣別為美金、澳幣、人民幣等外幣活期存款可以享有「6個月定存牌告」之優惠利率，客戶資金能隨時靈活運用同時享有定存的利率；如果使用「他行帳戶」開立華南銀行外幣SnY帳戶且啟用美金帳戶，華南銀行加碼提供6個月美金定存最高年利率2.20%的利率優惠。