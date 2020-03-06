台灣滙豐銀行迎接婦女節 女員工享額外一天有薪假

在台外商銀行積極提高自家女性員工福利，為留人才準備。今（6）日在台外銀滙豐（台灣）商業銀行宣布，為迎接3月8日國際婦女節，所有女性員工在3月8日可以額外獲得一天有薪休假，並於4月底前使用，所有男性員工則可以在3月或4月安排一天兩小時的提早下班福利，以提升員工對性別多元議題的意識。

這是外商銀行在提高產假天數後，又再提供給女性員工的額外福利，吸引投資人與人才注意。

今年年初，花旗銀宣布，全面提升員工福利，全台灣4,000多位同仁皆可享有，包含延長產假至16周、陪產假4周及提供收養假4周。渣打銀為最優、提供20周產假。

星展銀在去年宣布，延長產假至4個月，陪產假也增至2周，皆遠優於法定要求；體貼員工期望沉澱再衝刺的需求，星展設有最多長達3個月的充電留停假，讓員工依個人需求提出申請，暫離職場充實自我，進修休息後回到崗位再出發。

滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅表示：「滙豐致力於推動多元共融(Diversity & Inclusion, D&I)文化，力求透過各項員工倡議、活動與福利措施，鼓勵員工以多元化的觀點、風格及視角，提供客戶、社區與投資人最好的服務。而性別一向是D&I文化推動中相當關鍵的一環，我們透過增加員工額外一天休假或兩小時提早下班的安排，在溝通過程中讓同仁更加了解2020年國際婦女節的主題Each for Equal，並邀請所有員工用自己的方式表達對性別平等的支持。」

滙豐台灣亦將D&I精神實踐於多項員工福利中實踐。除了優於勞基法的12週產假，亦實施「無差異化福利制度」提供員工的同居伴侶（包含同性或異性伴侶）等同眷屬等級的福利，包括提供醫療補助、享有陪產假、喪假等假別，並提供等同12週產假之收養假，以及可參與員工協助方案，公司舉辦之活動等