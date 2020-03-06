中石化39億元聯貸案 新光銀行主辦

新光金控（2888）旗下新光銀行主辦中國石油化學工業開發股份有限公司三年期39億元聯貸案順利募集完成，日前於新光銀行總行舉行簽約儀式。

中國石油化學工業開發股份有限公司為國內績優的石化業上市公司，為台灣己內醯胺（CPL）唯一生產廠商，二大丙烯腈（AN）生產廠商之一，亦為全球前五大尼龍粒製造供應商。該案聯貸案資金將用於充實公司中期營運週轉金，中石化將持續以拓展「石化本業」及「土地開發」雙主軸事業為主要經營方針。

此次聯貸案獲得銀行同業的熱烈支持，順利完成籌募並獲得原額度的1.3倍超額認購，最終仍以原額度39億元簽約。

新光銀行為該案主辦行暨管理行，共同主辦行包括華南銀行與上海商業儲蓄銀行，其餘參貸銀行有新光人壽、合庫票券金融公司、大慶票券金融公司、台灣票券金融公司及陽信銀行等八家銀行參與。

協助本地企業客戶因應資本支出及中長期資金需求規畫融資方案，與企業客戶一同成長打拚，一向是新光銀行對企業客戶的業務策略方向，新光銀行將繼續尋求優質的聯貸案，為客戶及合作同業創造更多的融資管道，並持續朝提供全方位優質金融服務之目標努力。