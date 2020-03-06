第一金人壽 3月9日起啟動異地備援

第一金人壽今（9）日表示，為因應新型冠狀病毒疾病，第一金人壽預計3月9日、下周一，正式啟動異地辦公備援計畫，假集團子公司第一銀行北投行員訓練所執行。

第一金人壽表示，備援計畫以營運不中斷為最大原則，人力與設備的配置以能維持保戶服務的繼續性，確保保戶權益不受疫情影響，亦能處理及回覆主管機關的相關法定事項。

第一金人壽總經理林元輝表示，在集團總體防疫布局與執行計畫之下，除了異地辦公，人壽總公司員工亦完成遠端辦公測試，能隨時配合疫情狀況，即時調整為居家辦公，維持非常狀況下的最大營運效能，符合民眾與主管機關的期待。

不論是關懷保戶措施、異地辦公或居家辦公等備援計畫，第一金人壽做好與保戶直接相關之服務作業，全力維護保戶權益，包括解約、保單借款及給付生存金／滿期金或年金等各項保全服務，不僅不會受到影響，還因為疫情狀況，保戶可直接透過傳真提出相關申請。

民眾或保戶可隨時透過第一金人壽官網，或撥打免費服務專線0800-001-110取得備援計畫實施情形。