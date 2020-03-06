國際股市短線恐維持震盪 台股操作避免追高殺低

新冠肺炎疫情持續在全球快速蔓延，導致美股再度重挫，近期相對抗跌的亞股在今（6）日出現補跌，日韓股市持續走低下，導致台股持開低走低、再度失守半年線，終場加權指數下跌193點，收11,321點，成交量能1,490億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，美股持續暴漲暴跌，主因2月上旬因亞洲疫情影響導致資金由亞洲回流美國避險，並且預期疫情主要在亞洲流行，美國受到影響相對有限，導致美股震盪創高，但後續亞洲流向美國資金趨緩，高檔美股在資金支撐消失下，導致急速重挫，加上美國也陸續出現零星社區感染案例，因此美股維持大幅震盪。

目前疫情對經濟的衝擊仍難以預估，市場不確定因素仍高，促使投資人出脫風險資產，資金持續流向債券與黃金等貴金屬避險，短線國際股市恐維持大幅震，操作上應避免追高殺低。

由亞股間的相關強弱勢觀察，近期仍以陸股表現最為強勢，台股表現也相對較佳，日韓則維持在年線之下弱勢整理，主要反映疫情對各國的影響，中國為新冠肺炎疫情的中心，但因每日新增確診與死亡人數持續下滑，顯示疫情高峰已過，反而不確定性風險最低，日韓則因近期疫情出現失控現象，加上疫情仍持續升溫，市場恐慌導致股市表現弱勢。

台灣雖無法完全排除社區感染風險，但在防疫較佳下，指數下檔有撐，並且在新台幣表現強勢下，顯示外資賣超後資金並未大量流出，但日韓疫情擴散對台股仍會有上檔壓力，因此後續恐需等待日韓每日新增確診人數趨緩，顯示疫情獲得控制，指數才有波段強勢表現機會，短線指數恐維持在年線與半年線之間震盪整理。