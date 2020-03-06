台幣見29字頭 兆豐銀3.08%美元高利定存額滿提前結束

台灣人喜歡把保險當作重要理財工具一環，不是沒有道理，就連首富比爾蓋茲都認為，保險是最佳理財方式；但是誰最愛拿保險來理財呢？當然就是女性，保險公司根據內部大數據分析顯示，今年領到滿期金的要保人，65%是40歲以上的女性，平均年齡落在58歲，居住地集中在六都，且95%給付金為台幣，購買族群以中高齡族群為主，可見投保當時的基本需求，即為期待穩定現金流的退休族。

2020-03-06 14:02