國銀首家！一銀獲美核准設立休士頓分行 海外達40處

第一銀行北美拓點再締新猷，休士頓分行於6日獲德州銀行局核准設立，成為首家於美國德州設立分行之國銀，預計2020年第3季正式開業營運，未來將可串聯紐約、洛杉磯兩家分行與美國子行，布建更完整綿密之美國金融服務網，為客戶提供更優質且全方位金融服務，該行加計本次核准之休士頓分行，海外據點多達40處。

第一銀行表示，德州為美國第2大經濟體，全美第一大出口州，近年因農、工、服務業等產業穩定成長，成為美國經濟及貿易成長迅速的州之一，其經濟因不同產業於各大城市蓬勃發展而多元，如休士頓為全球三大煉油中心之一、NASA總部所在，並擁有全美最大醫療中心Texas Medical Center；達拉斯為半導體晶片生產重鎮，亦為全球最大廉價航空公司西南航空之總部。

此外，台灣與德州經貿互動密切，許多上市櫃台資大廠於當地設有重要投資，且兩大國籍航空公司亦有往返台北至休士頓與達拉斯之客、貨運航線，無論市場發展前景或投資環境，德州均為臺商於全球布局、拓展美洲市場之良好選擇。第一銀行著眼於此，前往休士頓設立營運據點，以就近提供台商更便捷之金融服務。