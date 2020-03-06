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台新Richart攜手遠傳FriDay57 App 打造夢想專屬計畫

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

許多民眾一定會有這樣的經驗，常常為了特定夢想下定決心開始努力存錢，但能夠持之以恆的達成目標的人並不多，到底該如何擬訂確實可行存錢計畫，是多數人在儲蓄時常遇到的問題。

台新銀行Richart數位銀行與遠傳透過雙方API的串接，結合不同生活場景，合作打造夢想計畫。民眾可於遠傳friDay 57 App中設定夢想目標並透過綁定Richart數位存款帳戶檢核你的夢想任務達成情形，不必再毫無頭緒。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，台新Richart本次和遠傳friDay 57 App的合作，消費者只要在遠傳friDay 57 App設定使用Richart數位存款帳戶做為本項服務的約定帳戶連結後，即可於App中為夢想打造專屬計畫，並可檢核計畫的達成狀況。

台新Richart與遠傳電信更分別提供用戶禮、紅利獎勵等好康，鼓勵消費者設定自己的夢想。透過銀行業與電信業的合作，讓夢想不再是紙上談兵，而是在生活隨手可完成的任務。

台新Richart數位銀行自推出以來，打破傳統金融限制的創新服務與產品，吸引許多年輕人愛用，例如業界首創的刷臉登入、以及僅透過手機、Email即可轉帳的任意轉等。

包國儀強調，Richart App整合了「儲蓄、支付、理財、外幣及貸款」等五大年輕客戶常用的核心金融服務，去(2019)年開放銀行(Open Banking)上線後台新銀行感到相當興奮，未來將更積極與第三方服務(TSP)合作，從民眾的不同生活場景切入，創造更加便利多元的金融生態圈。

為慶祝與遠傳friDay 57 APP合作上線，即日起至3月31日，民眾透過遠傳friDay 57 App到Richart申請開戶或自行輸入本項活動的專屬代碼，完成開戶且首次登入App後可獲得300元用戶禮回饋，輕鬆開啟夢想計畫的第一步，用更聰明的方式開始達成理財目標。

遠傳電信 台新 生態

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